Andrea Sanna | 24 Agosto 2023

Critiche su critiche per Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice attaccata per l’ultimo post in cui sorseggia della birra

Le critiche a Natalia Paragoni

Dopo la nascita di Ginevra, Natalia Paragoni si sta godendo le sue vacanze in compagnia del fidanzato Andrea Zelletta e della loro bambina. La famiglia sta trascorrendo del relax a Taranto.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una storia Instagram in cui ha spiegato di indossare un bikini del brand Inamorada, di Emily Ratajkowski. Costume dal costo di 200 Euro. Ma non è questo stavolta il motivo che ha portato il web a sferrare critiche sul suo conto. C’è un altro motivo.

Nel post che vedete Natalia Paragoni ha raccontato con degli scatti e un video come sta passando queste vacanze. L’influencer oltre mostrarsi in compagnia della sua famiglia, si è concessa un bel bagno e della birra. E da qui… apriti cielo! È bastato questo per innescare una nuova polemica.

I suoi follower infatti non hanno gradito molto questa decisione e da qui si sono letti diversi commenti negativi. Alcuni abbiamo preferito non riportarli perché davvero troppo duri, ma in sostanza per la maggior parte, in tanti sembrano trovarsi d’accordo con queste parole: «Non si dovrebbero bere alcolici mentre si allatta una bambina di un mese appena!». In tanti l’hanno attaccata ma evidentemente non si sono resi conto di un dettaglio.

Natalia Paragoni ha raccontato nel dettaglio il suo nuovo percorso, dalla gravidanza al parto, fino al ritorno a casa. L’ex di Uomini e Donne, dispiaciuta, ha spiegato che non era riuscita ad allattare la piccola Ginevra. Questo perché la bambina non si attaccava al seno. Di conseguenza infermiere e ostetrica hanno optato per preparare del latte artificiale e non forzare così la bambina.

Se alcuni quindi hanno dimenticato questo particolare, tanti fan di Natalia Paragoni sono intervenuti in sua difesa, precisando come in realtà non abbia fatto nulla di male. Il sorso di birra non avrebbe comunque arrecato alcun problema per l’allattamento della piccola, vista la situazione.