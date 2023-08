NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Grande Fratello

Matteo Ranieri al Grande Fratello?

Il Grande Fratello sta per avere inizio. La data di partenza prevista è lunedì 11 settembre 2023. Il cast ormai è stato formato e tra non molto scopriremo chi saranno i membri Vip. Per il momento il conduttore ne ha presentato solo uno, ovvero Alex Schwazer. Lo sportivo ha detto che ci sarà a una condizione, cioè potersi allenare nella Casa per le prossime Olimpiadi:

“Sono venuto per ringraziarti dell’invito, innanzitutto, per entrare nella Casa. Io ci sarò se però vengo messo nella condizione di potermi anche allenare. Per me è importante perché io ho intenzione di tornare alle gare. Quindi per nella casa non voglio interrompere i miei allenamenti”.

Ovviamente la proposta è stata accolta dal conduttore, il quale ha garantito che avrà tutti i mezzi necessari per soddisfare questa necessità:

“Ti prometto che ti seguiremo giorno per giorno in questo allenamento che so sarà molto tosto. Perché tu possa finalmente partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi? Affare fatto? Welcome nella casa del Grande Fratello”.

Per uno che entra, però, altri devono rinunciare a questo sogno. Nel corso delle settimane Amedeo Venza ha informato sul suo profilo Instagram che diversi Vip hanno fatto domanda ma hanno ottenuto un rifiuto. Molti di loro hanno negato di aver avuto contatti con la produzione, ma ad ogni modo l’influencer ha continuato a diffondere altri nomi. Oggi, per esempio, è il turno di Matteo Ranieri.

Matteo Ranieri scartato dal Grande Fratello?

A quanto pare, stando all‘indiscrezione, anche l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe ricevuto un no. Se sia realtà oppure no al momento non possiamo saperlo. Vi terremo informati nel caso in cui dovessero spuntare smentite o conferme.

