Vincenzo Chianese | 4 Agosto 2023

Il racconto di Natalia Paragoni

Sono trascorse due settimane da quando Natalia Paragoni ha dato alla luce la sua prima figlia, Ginevra, concepita dall’amore con Andrea Zelletta. In questi giorni così l’ex corteggiatrice si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita, e si è così presa una momentanea pausa dai social. Poco fa però Natalia ha fatto ritorno su Instagram e ha così raccontato per la prima volta i dettagli del parto. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono ritornata. Non sono sparita, ho voluto avere del tempo per me e per la mia famiglia, per goderci questo momento. […] Iniziamo così, noi il 19 sera siamo andati a cena. Continuavo ad avere delle vampate e avevo delle fitte, però pensavo fossero quelle preparatorie. Torniamo a casa, mi faccio una doccia e me ne vado a dormire. A mezzanotte e mezza inizio ad avere questi dolori forti e nel mentre stringevo fortissimo la mano ad Andrea. […] Alle tre sono andata al pronto soccorso e mio hanno tenuta per due ore in una sala buia. Poi mi hanno visitata ed ero già dilatata. Così mi hanno ricoverata”.

E ancora Natalia Paragoni, continuando a raccontare come è andato il suo parto, aggiunge:

“Mi hanno chiesto se volessi fare l’epidurale, ma inizialmente non volevo farla. Alla fine però l’ho fatta, ed è stato fighissimo. […] Quando l’effetto dell’epidurale è andato a scemare ho iniziato a sentire dolori molto più forti e così me ne hanno fatta una seconda. Ginevra però mi ha dato una mano, ha dato delle belle spinte, si vedeva già la sua testina. Andrea nel mentre era andato a prendermi delle patatine, gli ho scritto ed è arrivato subito. […] Ho iniziato a dare delle belle spinte, nel mentre Andrea piangeva, però mi ha dato una grande mano, mi ha aiutata a rilassarmi e mi diceva come respirare. Il dolore poi si dimentica, e ti ricordi solo il momento in cui ti mettono la bambina sulla pancia. […] È stato un parto veloce. È stata un’esperienza bellissima, sia per me che per Andrea”.

Infine Natalia Paragoni ha spiegato anche perché per adesso lei e Andrea Zelletta hanno deciso di non mostrare Gienevra sui social:

“Ginevra è sana, è identica a suo padre, ma il naso è mio. Mettiamo ancora il cuoricino sulla sua faccia perché non sappiamo ancora come regolarci. In questo momento non ci sembra il caso di mostrarla”.