NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2024

Uomini e donne

In queste ore Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno festeggiato il loro quinto anniversario. Per l’occasione sui social dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata una commovente dedica per il suo compagno.

La dedica di Natalia Paragoni

Era il 2019 quando Andrea Zelletta arrivava per la prima volta a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. In quell’occasione il deejay fece la conoscenza di Natalia Paragoni, che fin dal primo momento conquistò la sua attenzione. Poco a poco il percorso dei due è cresciuto sempre più, fino a quando tra loro non è nato l’amore. A quel punto Andrea e Natalia decisero di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme, dando il via alla loro storia. Ancora oggi Zelletta e la Paragoni sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo e solo lo scorso anno sono diventati genitori di una meravigliosa bambina, Ginevra. In queste ore intanto gli ex volti di Uomini e Donne hanno raggiunto un importante traguardo.

LEGGI ANCHE: Il Collegio chiude i battenti per sempre! Il reality di Rai 2 non avrà una nona edizione

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno infatti festeggiato il loro quinto anniversario e così sui social è arrivata una bellissima dedica che ha commosso tutti i fan, e non solo. Dopo aver postato una carrellata di immagini insieme al suo compagno e alla loro bambina, dal luogo della loro prima esterna, l’ex corteggiatrice del dating show di Canale 5 ha affermato:

“Cinque anni! Chi l’avrebbe mai detto?! Noi ci abbiamo scommesso sin da subito! La scommessa VINTA più bella della nostra vita”.

La dedica di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta in occasione del loro quinto anniversario ha ovviamente commosso tutto il web. Senza dubbio infatti la coppia è tra le più amate tra quelle nate a Uomini e Donne e ancora oggi sono in molti a fare il tifo per i due. A Natalia e ad Andrea dunque facciamo i nostri più sinceri auguri.