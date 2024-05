NEWS

Vincenzo Chianese | 31 Maggio 2024

Oggi a tornare sulle scene musicali sono state anche Alessandra Amoroso e BigMama, che hanno lanciato la loro hit Mezzo Rotto. Le due artiste si confermano essere le vere regine di questa estate.

Alessandra Amoroso e BigMama pronte a dominare l’estate

Due delle protagoniste assolute dell’ultimo Festival di Sanremo sono state Alessandra Amoroso e BigMama. Con i loro brani Fino A Qui e La Rabbia Non Ti Basta le due artiste hanno conquistato il pubblico e hanno scalato le classifiche. La cantante salentina nel mentre ha anche annunciato il suo ritorno live. Il prossimo dicembre partirà infatti il suo nuovo tour di palasport, che la porterà in giro in tutta Italia da nord a sud. In attesa del suo album di inediti, che vedrà la luce in autunno, oggi per i fan è arrivata un’altra grande sorpresa.

Alessandra ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo, Mezzo Rotto, in duetto proprio con BigMama. Il brano è stato prodotto da ZEF ed è stato invece scritto da Stefano Tognini, Davide Petrella e Marianna Mammone e in queste ore sta già facendo scatenare il pubblico.

Mezzo Rotto ha infatti tutte le carte in regola per diventare la vera hit di questa stagione e senza dubbio Alessandra Amoroso e BigMama sono state già elette come le regine assolute di questa estate. La canzone, dalle sonorità pop dance, promette di farci cantare e ballare per le prossime settimane e di certo la reazione del web al brano è stata più che positiva.

In seguito le due artiste rilasceranno anche il video ufficiale di Mezzo Rotto, già attesissimo dai fan. Pare dunque che il singolo di Alessandra e BigMama sia stato promosso a pieni voti. Alle due artiste facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che la loro hit farà molto discutere.