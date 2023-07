NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Nata la figlia di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Lo scorso gennaio, con un dolce post sui social, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Questo quanto si leggeva nel comunicato: “Non è stato facile nascondervi tutto quello che abbiamo passato in questi due mesi ma siamo felici di annunciarvi che è iniziato un nuovo viaggio, il più bello. Presto in 5. Non vediamo l’ora di condividere con voi tutte le emozioni di questa folle avventura”. In questi ultimi mesi così la coppia, legata dal 2019, ha condiviso con i fan i momenti più belli e importanti della gravidanza, e proprio in tv i due hanno scoperto il sesso del bambino: una femminuccia.

Dopo settimane di attesa, adesso è arrivato il momento che tutti stavamo aspettando. Questa mattina infatti Natalia ha partorito ed è così nata la figlia dell’ex corteggiatrice e di Andrea, che sono diventati genitori per la prima volta. Ma come si chiama la bambina di Zelletta e della Paragoni? La coppia ha svelato anche questo: la piccola si chiama Ginevra ed è venuta al mondo alle 11.29.

Grande gioia dunque per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che da oggi allargano ufficialmente la loro famiglia. Poche settimane fa nel mentre l’ex corteggiatrice aveva parlato della possibilità di mostrare sua figlia sui social, e in merito aveva affermato: “È un argomento molto complicato, difficile. Ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici. Non saprei dirvi. Però se mi conoscete un po’ sapete che io sono molto riservata a livello familiare. Siamo una coppia molto riservata, quindi boh non lo so. Non so rispondere in questo momento”.

Non resta dunque che fare tanti auguri ad Andrea e a Natalia per la nascita della loro prima figlia. Benvenuta Ginevra!