Primo compleanno per Ginevra, la figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia ha organizzato per la bambina una festa in una masseria in Puglia con tanti amici e parenti presenti. Un ricco buffet, una bella torta e tanti giochi e sorprese per tutti i bambini. Ecco il video che Natalia e Andrea hanno postato sui social.

Il primo compleanno della figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

Il 20 luglio dello scorso anno è nata Ginevra, la figlia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia, che si è conosciuta e scelta a Uomini e donne facendo sognare il pubblico, è sempre stata legatissima. Il loro amore è sempre stato forte anche quando lui partecipò al Grande Fratello Vip.

Un anno dopo dalla nascita, Natalia e Andrea hanno festeggiato, ovviamente, il primo compleanno della loro bambina. E per l’occasione hanno organizzato una bella festa, studiata nei minimi dettagli, presso una masseria in Puglia. Hanno quindi scelto un luogo davvero elegante e raffinato che ha potuto accogliere i tanti invitati.

Come si vede dal video che Natalia Paragoni e Andrea Zelletta hanno pubblicato su Instagram, il party è stato davvero fatto nel migliore dei modi. Per gli invitati c’era un ricco buffet con prelibatezze della tradizione pugliese. Per i golosi anche un fresco gelato, perfetto per le giornate così calde dell’estate. E ovviamente non poteva mancare la torta di compleanno della piccola Ginevra, tutta a piani.

Ma non finisce qui, perché erano presenti anche molti bambini. E per questo motivo c’era un animatore tutto per loro che li ha fatti divertire e giocare per tutta la giornata. Inoltre ogni bambino ha ricevuto anche in regalo un peluche di una nota marca.

Nel condivedere questo breve video del party, Natalia e Andrea hanno semplicemente scritto: “Ci voleva una festa speciale per il primo anno di Ginevra”. E hanno ringraziato tutti i professionisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.