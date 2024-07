Secondo alcuni rumor, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi avrebbero litigato. Il motivo del litigio? La colpa, dalle ultime indiscrezioni che girano, sarebbe di un video di un party e del segui messo a una ragazza su Instagram. Vediamo meglio cosa è accaduto.

Litigio tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi? Girano rumor

Proprio ieri vi abbiamo parlato di una vicenda riguardante Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. In pratica alcuni utenti avevano notato che i due non si seguivano più sui social. E questo aveva destato sospetti. Sì perché i due ex gieffini, lontano dalle telecamere e a mesi di distanza dalla fine del reality, pare si siano ritrovati e molti giurano che ci sia del tenero tra loro. Insomma avrebbero iniziato piano piano a intraprendere una relazione.

Quindi lo smettere di seguirsi ha lasciato tutti senza parole. Sembra che però in realtà sia stato un errore o magari un problema dello stesso social network. Sì perché, uscita la notizia, la stessa Beatrice ha risposto a un utente. E ha detto: “Io non l’ho tolto. Non so cosa sia successo. Delle volte basta passare la mano e si mettono like o si tolgono segui…che pa**e”. Tutto risolto, quindi. Ma forse le cose non stanno così.

Adesso infatti gira una nuova indiscrezione su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi secondo cui i due avrebbero litigato per colpa di una video e del segui messo a una ragazza.. E ciò avrebbe suscitato gelosia. A riferire il rumor è Deianira Marzano che nelle sue storie Instagram ha scritto: “Pare che Beatrice e Giuseppe abbiano avuto una discussione perché a lei hanno girato dei video di Giuseppe durante il party dove si tenevano i provini del GF e dove lui era lì per lavoro. Lui poi ha seguito una ragazza su Instagram un po’ per farla ingelosire. Comunque niente di grave. L’amore non è bello se non è litigarello”.

Ovviamente questa è solo un’indiscrezione e non sappiamo se sia realmente accaduto tutto ciò. In ogni caso sembrerebbe un normale litigio di coppia fatto per gelosia e niente di più.