1 La gaffe di Natalia Paragoni

In questi giorni Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, si trova a Matera per un po’ di relax. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare una gaffe. Non è la prima volta che un’influencer compie un piccolo sbaglio, anche innocente, magari parlando oppure scrivendo qualcosa all’interno delle proprie Stories. Questa volta è stato il turno di Natalia, la quale è caduta proprio sulla geografia. Postando un video sul suo account, infatti, ha messo la posizione. Peccato, però, che ha collocato Matera in Puglia quando in realtà si trova in Basilicata.

Un errore innocente che, ad ogni modo, potete anche vedere qui sopra in foto. Una svista, del resto, può capitare a chiunque. Si tratta di un momento simpatico che si discosta dalla crisi di pianto che la Paragoni ha avuto poco tempo fa quando sui social si è mostrata in lacrime. In quell’occasione, infatti, si è trovata a parlare della difficoltà di farsi vedere sempre perfetta sui social, con la paura di non essere all’altezza. Queste le sue parole:

Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione.

