1 Le lacrime di Natalia Paragoni

Sul web gli influencer si mostrano quasi sempre raggianti e con il sorriso sulle labbra, ma anche loro vivono momenti di sconforto. È il caso dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Natalia Paragoni. Nel suo profilo Instagram si è lasciata andare a un lungo sfogo, dove non ha nascosto le lacrime. Argomento che poco prima ha affrontato, come da lei stessa rivelato, anche con il suo fidanzato Andrea Zelletta.

A raccogliere le dichiarazioni di Natalia Paragoni è Isa & Chia, che ha quanto segue: «Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile», ha esordito.

Natalia ha continuato il suo discorso. Ha precisato anche che comprende se non tutti possono riuscire ad empatizzare con questo suo disagio, ma ha provato in tutti i modi a essere più chiara e diretta possibile. La Paragoni ha spiegato di essere molto autocritica ed è convinta si possa fare sempre meglio e quindi, per questo, non si accontenta.

Per poi rivelare ancora: «È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione». L’influencer ha dichiarato che un po’ in tutti i lavori si è competitivi, ma nel web tutto si amplifica e questo la porta a vivere dei momenti di stand by che delle volte durano un po’ troppo.

Poco dopo Natalia Paragoni si è lasciata sfuggire le lacrime. Continua…