1 GF Vip: tutto sul look sfoggiato da Natalia Paragoni ieri sera

Tripudio di emozioni ieri al GF Vip, ma come al solito ad incuriosire sono gli abiti dei protagonisti. E dopo lo splendido abito indossato da Elisabetta Gregoraci e tutti i segreti sui look di Giulia Salemi e Sonia Lorenzini, ora ad incuriosire è Natalia Paragoni.

I più curiosi sui social hanno voluto sapere qualcosa di più in merito all’outfit dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, ieri per l’occasione, è tornata in TV e ha rivisto il suo fidanzato Andrea Zelletta (ora impegnato nel reality) per un confronto.

Natalia Paragoni, però, a differenze delle altre menzionate, ha preferito optare per un vestito low cost e ha puntato tutto sulle scarpe. Ma cosa sappiamo a tal proposito? A svelarci tutto, come al soluto, è Manuel Di Gioia, il quale ha scovato nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sui capi d’abbigliamento di Natalia. La Paragoni ieri sera ha indossato un abito firmato Zara, dal costo di 49,90 Euro. Un qualcosa di semplice, ma che non passa inosservato (e i fan l’hanno notato eccome). Cosa sappiamo invece delle scarpe? Natalia ha optato per delle elegantissime Louboutin dal costo di 575 Euro!

Natalia al GF Vip

Il look di Natalia Paragoni ha un po’ diviso gli utenti di Twitter che, come al solito, hanno espresso il loro gusto critico in quanto ad abiti e scelte.

Come dicevamo, però, Natalia è entrata nella Casa del GF Vip per un motivo ben definito: chiarire la sua situazione con Andrea Zelletta. Andiamo a rivedere quanto è accaduto…