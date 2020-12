1 Tra i tanti outfit sfoggiati al GF Vip quello di Sonia Lorenzini. Ecco quanto costa l’abito che indossa questa sera l’influencer

Questa è non solo la serata dei colpi di scena al Grande Fratello Vip, ma c’è tanto da dire anche sui look dei concorrenti. Dopo il bellissimo outfit sfoggiato da Elisabetta Gregoraci, eccoci a parlarvi del vestito indossato da Sonia Lorenzini, una delle concorrenti più discusse delle ultime settimane.

Se nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come Sonia abbia preso spunto dagli abiti che Chiara Ferragni ha sfoggiato in passato, stasera vi presentiamo il vestito che la Lorenzini ha scelto per la puntata. Vi anticipiamo già che Sonia aveva provato un tubino nero molto elegante, per poi cambiare idea, forse anche suggerita dalle sue compagne d’avvventura.

Questa sera Sonia Lorenzini veste un abito firmato da Paco Rabanne. In tanti si chiedono quanto costa. Ecco che grazie a Manuel Di Gioia, esperto di moda, abbiamo scoperto che il prezzo raggiunge una cifra pari ai 1200 Euro. Vediamolo insieme in queste foto…

Ed ecco l’abito griffato dal famoso brand Paco Rabanne che Sonia Lorenzini indossa questa sera al GF Vip….

L’outfit di Sonia Lorenzini

Che ne dite del capo scelto per questa puntata da Sonia? Rispecchia i vostri gusti?