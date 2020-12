1 Scopriamo quanto costa il vestito che questa sera Giulia Salemi indossa durante la diretta del Grande Fratello Vip 5: tutte le informazioni sul suo look

Come ogni settimana ad attirare l’attenzione del web durante le dirette del Grande Fratello Vip 5 sono i look delle donne della casa. Dopo aver scoperto tutte le informazioni in merito agli outfit di Elisabetta Gregoraci e di Sonia Lorenzini, adesso gli utenti si sono focalizzati sul vestito di Giulia Salemi. Stavolta infatti la blogger ha dato il meglio di sé, e nel corso della puntata ha scelto di indossare l’abito più costoso della serata!

Sui social naturalmente i fan si sono scatenati, e in breve sono arrivate tutte le info sul look dell’influencer. Ma cosa indossa stasera e quanto costa il suo vestito? Scopriamo quello che sappiamo in merito.

Giulia Salemi stasera per la nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 ha deciso di mettere un abito firmato Saint Laurent, il cui prezzo è di 1990€. Le scarpe portano invece la firma di Casadei, e costano 675€.

Look Giulia Salemi

Abito Saint Laurent €1990

Scarpe Casadei (simili) €675

#GFVIP pic.twitter.com/9s0pjsUFch — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) December 28, 2020

Il look di Giulia naturalmente non è passato inosservato, e senza dubbio anche per le prossime puntate del Grande Fratello Vip 5 la blogger non deluderà le aspettative dei fan. Come ci stupirà la Salemi? Non resta che attendere per scoprirlo.