1 Natalia Paragoni nega il rumor sulle nozze

Nella giornata di ieri è emerso un gossip che riguarda Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza sul suo account ufficiale di Instagram. Quest’ultimo ha raccontato che alcune persone vicine alla coppia avrebbero confidato che sono in serbo grandi sorprese. Stando al chiacchiericcio sembrerebbe infatti che la coppia nel 2022 abbia deciso di convolare a nozze.

“Andrea e Natalia si sposano!”, ha scritto sui social Venza, dando poi altri dettagli su queste voci: “Fonti vicine alla coppia fanno sapere che i due dovrebbero sposarsi il prossimo anno! (2022)”. Così Amedeo Venza ha lanciato l’indiscrezione che, a quanto pare, è circolata piuttosto velocemente e in pochissimi minuti.

Avevamo precisato che né Natalia Paragoni né Andrea Zelletta hanno fatto parole di quanto si è detto sul loro conto e tantomeno hanno parlato di questo argomento apertamente sul web. Appreso quanto si dice sul loro conto, però, la coppia nata a Uomini e Donne ha deciso di intervenire e negare con forza questo rumor che li riguarda. Non ci sarà alcun matrimonio tra loro, almeno non al momento.

Natalia Paragoni ieri ha conversato un po’ con i fan grazie al box delle domande su Instagram. E quale occasione migliore per chiederle se quanto si dice è o meno vero. Così l’ex corteggiatrice ha pensato bene di fare chiarezza, chiamando in causa il suo fidanzato: “Amore ma è vero che mi hai chiesto di sposarti?”. Zelletta ha risposto con una battuta: “Sì, nel 2028”, mentre lei ha cominciato a ridere per poi concludere: “Ragazzi ma dove le trovate queste false news. Veramente”.

Natalia Paragoni nega i rumor sul matrimonio. pic.twitter.com/iqLICLlpss — disagiotv (@disagio_tv) July 20, 2021

Con ironia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno così respinto i pettegolezzi sul loro conto. Al momento la coppia non ha in programma il matrimonio per il prossimo anno. Del loro rapporto poco tempo fa ne ha parlato proprio l’ex tronista. Andiamo a rileggere le sue parole…