1 Per descrivere il momento più bello con Andrea Zelletta, Natalia Paragoni posta un video piccante in compagnia del suo fidanzato

Negli ultimi giorni a far discutere il web come sappiamo è stata Natalia Paragoni. La blogger è stata infatti accusata da Dayane Mello di aver tradito Andrea Zelletta a Capri durante la scorsa estate. La modella ha lanciato la sua bomba proprio nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, quando la coppia stava avendo un confronto di chiarimento in merito al regalo inviato da Natalia ad Andrea. Naturalmente la Paragoni ha subito smentito le dicerie e lo stesso Zelletta ha fatto intendere di essere a conoscenza del pettegolezzo. Tuttavia poco dopo il deejay ha ammesso di aver mentito per proteggere la sua fidanzata, e in questi giorni si sta struggendo, cercando di capire cosa sia accaduto in realtà. Solo poche ore fa l’ex tronista ha ammesso che in caso di tradimento accertato, lascerebbe la sua compagna:

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”.

Nel mentre in queste ore Natalia Paragoni è tornata al centro dell’attenzione, per aver postato un video piccante sui social proprio in compagnia di Andrea Zelletta. Tutto è iniziato quando una fan ha chiesto alla blogger di condividere il momento più bello trascorso con il suo compagno. Così Natalia ha pubblicato un video dai toni piccanti, durante il quale gioca e scherza con Andrea.

Natalia posta il momento più bello con Andrea Zelletta 🙄 pic.twitter.com/8931XyrX65 — disagiotv (@disagio_tv) December 31, 2020

Naturalmente il video piccante postato da Natalia non è passata inosservato, e in breve ha fatto il giro del web. Ma cosa accadrà tra la Paragoni e Andrea Zelletta? Solo il tempo ce lo dirà.