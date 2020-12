1 In caso di tradimento da parte di Natalia Paragoni, Andrea Zelletta lascerebbe la sua fidanzata: la confessione al Grande Fratello Vip 5

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stato Andrea Zelletta. Come è noto l’ex tronista di Uomini e Donne a Natale ha ricevuto un sospetto regalo da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni, che l’ha mandato in crisi. Così dopo giorni di dubbi il deejay durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 5 ha avuto modo di chiarire il tutto con la blogger, ma durante l’incontro è accaduto qualcosa di inaspettato. Dayane Mello ha infatti accusato Natalia di aver tradito Andrea a Capri in estate. Naturalmente la Paragoni ha smentito il tutto, e lo stesso Zelletta è intervenuto, affermando di essere a conoscenza di tali dicerie. Dopo la puntata però il gieffino è crollato ed ha così ammesso la verità.

Andrea Zelletta ha infatti raccontato di aver mentito, e di aver voluto salvaguardare Natalia Paragoni. Il deejay era infatti a conoscenza solo della vacanza a Capri della sua fidanzata, e non del gossip lanciato dalla Mello. Come se non bastasse l’ex tronista ha anche ammesso che in caso di tradimento, Andrea lascerebbe Natalia, non potendo sopportare un simile comportamento. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Se questa cosa fosse vera, io sono drastico. Se tradisci una volta la mia fiducia, per me è la fine. Questa cosa non la sapevo. Sapevo quello che ha fatto Natalia. Non mi ha mai detto una bugia. La sentivo h24, era come se fossi lì con lei”.

Cosa accadrà dunque tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? Non resta che attendere per scoprire di più in merito.