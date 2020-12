1 Dopo aver coperto Natalia Paragoni in diretta, Andrea Zelletta scoppia in lacrime e svela di aver mentito sulla sua fidanzata: ecco cosa è accaduto

Non sono giornate semplici per Andrea Zelletta. Come sappiamo nel giorno di Natale l’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto un regalo sospetto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni, che l’ha mandato in crisi. A quel punto, dopo giorni di tormenti, il deejay ha avuto modo nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5 di avere un confronto con la sua compagna, durante il quale hanno chiarito il tutto. Durante il faccia a faccia però ad intervenire è stata Dayane Mello, che ha sganciato una bomba proprio su Natalia. Stando alle sue parole, la Paragoni la scorsa estate avrebbe tradito Zelletta a Capri, con un uomo che Dayane conosce molto bene. Ciò nonostante Andrea ha ammesso di essere già a conoscenza del pettegolezzo, e di non avere nulla da temere.

Successivamente l’ex tronista ha avuto un confronto con la Mello, ma dopo un apparente chiarimento è scoppiato il caos. Confidandosi con Samantha de Grenet infatti Andrea Zelletta è scoppiato in lacrime, svelando di aver mentito su Natalia Paragoni e di averla solo voluta proteggere. Il deejay ha raccontato di non essere a conoscenza di tale gossip sul conto della sua fidanzata, ma di sapere solo con chi fosse in vacanza a Capri. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Sto male, non ce la faccio più. Non è andato tutto bene. Io non sapevo di questo rumor, del chiacchiericcio. Capisci che stanno dicendo robe pese. Divento pazzo. Ok che al 99,99%, ma è sempre il 99. Non posso tollerare delle robe così, il fatto che si sia parlato con facilità di certe cose. Tu Samy ti fidi al 100%? 100%? In diretta ho detto ‘io so tutto’, ma intendevo del fatto che è andata in vacanza. Ero d’accordo? No! Samantha non sono d’acciaio. Ora voglio sapere di più. Perché ci sono queste voci? Da dove arrivano? Mi fido di Natalia, ma non mi basta”.

