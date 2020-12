1 Dayane Mello sgancia una bomba su Natalia Paragoni: l’ex corteggiatrice ha tradito Andrea Zelletta? La replica e la reazione di lui

Giornate difficili le ultime per Andrea Zelletta. Come sappiamo l’ex tronista nel giorno di Natale ha ricevuto un regalo e un messaggio enigmatico dalla sua fidanzata Natalia Paragoni, che hanno fatto mormore il web. A quel punto il deejay è entrato in crisi, e per ore si è tormentato cercando di capire cosa fosse accaduto. Nel mentre Dayane Mello, confidandosi con Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti, ha fatto intendere di essere a conoscenza di alcuni retroscena inediti, e per questo si è sfogata in confessionale. Tuttavia fino a stasera non era chiaro cosa avesse la raccontato la modella. Quando così Andrea e Natalia hanno avuto modo di chiarirsi al Grande Fratello Vip 5, l’ex corteggiatrice ha ammesso di essere stata gelosa di alcuni comportamenti del suo fidanzato, ma di essere ancora innamorata e legata a Zelletta.

A quel punto ad intervenire è stata proprio Dayane Mello. Alfonso Signorini ha infatti mostrato la clip di quanto avvenuto in confessionale e la modella ha svelato di essere a conoscenza di un segreto bomba. Stando alle sue parole infatti Natalia Paragoni avrebbe tradito Andrea Zelletta in estate, quando si trovava in vacanza a Capri. A rivelarlo alla Mello sarebbe stato quest’uomo misterioso, di cui però non si conoscenza l’identità. Queste le parole di Dayane in merito:

“io ho saputo delle cose sulla sua ragazza, di quello che ha fatto quest’estate. Sono andato a cena con questa persona che mi dice che Natalia era con lui a Capri, e mi dice quello che ha fatto. Lei ha dormito con questo ragazzo nello stesso letto”.

Dayane sta dicendo la verità su Natalia? 🔥#GFVIP pic.twitter.com/D4EMzB7lsI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2020

Inaspettatamente però Andrea Zelletta ha rivelato di essere già a conoscenza di tutto quello che è accaduto a Capri, e quando Signorini ha chiesto a Natalia Paragoni spiegazioni in merito al presunto tradimento, la blogger ha negato la cosa. I due si sono così riappacificati e finalmente Andrea ha ritrovato il sorriso.