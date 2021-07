Natalia Paragoni rivela un retroscena inedito sul Grande Fratello Vip

1 Il retroscena di Natalia Paragoni

Natalia Paragoni in questi ultimi mesi è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica a causa della presenza di Andrea Zelletta, il suo fidanzato, al Grande Fratello Vip. Quando lei si è presentata per fare delle sorprese alla sua dolce metà, sembrerebbe aver ricevuto una proposta. Questo è ciò che ha raccontato l’ex corteggiatrice a SuperGuida TV dove ha realizzato un’intervista.

Al sito Natalia ha rivelato che alcuni autori del longevo reality le hanno chiesto di partecipare al programma. E lei come ha risposto? La Paragoni ha ringraziato per l’interessamento, ma pare abbia declinato l’invito, poiché non sembra rientrare tra i suoi piani. Ma leggiamo le sue dichiarazioni: «Quando sono stata al Grande Fratello Vip gli autori mi avevano chiesto se io volessi partecipare. La mia risposta però è sempre stata negativa. Non rientra tra i miei obiettivi».

Se il GF Vip non sembra essere tra i progetti a cui aspira Natalia Paragoni, quali trasmissioni le piacerebbe fare? Ecco cosa ha detto: «Sono una persona che ama l’avventura. Probabilmente parteciperei a Pechino Express o a L’Isola dei Famosi. E poi mi piacerebbe condurre un mio programma televisivo di make up».

Ha rivelato. Il pubblico però l’ha conosciuta grande a Uomini e Donne, dove ha corteggiato e conquistato il cuore dell’attuale fidanzato Andrea Zelletta:

«Sono stata contenta di aver partecipato a Uomini e Donne. Uscivo da un periodo difficile e sei mesi prima della partecipazione avevo avuto l’aborto. Avevo abbandonato il lavoro per iniziare a lavorare come modella. Uomini e Donne è stato il mio lancio nel vuoto ma mi è servito per cambiare aria e per conoscere persone. Mi ha regalato bellissime emozioni. Ho conosciuto poi il team di lavoro di Maria con cui siamo rimasti in buoni rapporti. Ci sentiamo spesso».

Ha aggiunto a SuperGuida TV, Natalia Paragoni, che ha avuto modo di parlare anche del suo libro dal titolo, “La vita secondo Naty”.