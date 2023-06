NEWS

Nicolò Figini | 7 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Helena Prestes ha litigato ancora una volta con i naufraghi per poi scoppiare in lacrime. Mazzoli l’ha consolata

Ancora litigi e lacrime per Helena Prestes

Nella notte i naufraghi hanno, come mostrato nel daytime di Canale 5, hanno dovuto affrontare una brutta tempesta. Il vento molto forte ha fatto cedere la capanna del gruppo e i naufraghi, preoccupati per Helena Prestes, sono andati a chiamarla per far in modo che si unisse a loro. L’iniziativa l’ha presa Andrea Lo Cicero e dopo un momento di tintinnamento ha accettato.

La mattina seguente, quando la situazione si è tranquillizzata, la concorrente ha ringraziato Lo Cicero e gli ha chiesto di poter parlare in privato. Ad assistere alla scena era presente Pamela Camassa, la quale ha definito la Prestes “falsa” e “finta“. Andrea si è trovato un po’ d’accordo: “Fa così adesso perché è sola“.

A un certo punto, quindi, il daytime ha mostrato il momento dell’arrivo dei viveri. Pamela ha chiesto a Helena Prestes se volesse mangiare con loro e dopo la sua risposta affermativa è partita un’altra discussione. La naufraga ha dichiarato di voler condividere il cibo solo con coloro che sono state carine con lei, mentre gli altri la accusano di pensare solo a mangiare senza pensare anche alle persone.

Successivamente i filmati ci hanno mostrato Helena che torna dalla sua capanna e scoppia a piangere singhiozzando. Alle sue spalle arriva Marco Mazzoli, che già ieri abbiamo visto seppellire la sua ascia di guerra, per consolarla:

“Non posso lasciarti piangere da sola. Nella vita devi goderti il tragitto. Anche il viaggio è bello. Alla fine anche io sono in pace. Devi fare la stessa cosa, non litigare. Ti fai male e sprechi energie. Le persone fanno fatica a fidarsi di te. Goditi il viaggio”.

