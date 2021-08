1 Temptation, Natascia Zagato torna a parlare di Alessio

A seguito della crisi di coppia al termine di Temptation Island, per Natascia Zagato e Alessio Tanoni è arrivata anche la rottura. A raccontare il periodo difficile era stata proprio lei su Instagram, viste le numerose domande da parte dei fan. «Stiamo vivendo un momento difficile», ha rivelato in quella circostanza Natascia. La stessa ha poi spiegato anche quali siano stati i motivi della crisi e se ci sia o meno possibilità di superare questo momento difficile: «Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio.».

Pochi giorni dopo, poi, durante una diretta Instagram realizzata da Alessio Tanoni insieme a Stefano Socionovo è spuntato il seguente messaggio scritto da quest’ultimo per evitare altre scomode domande:“Alessio e Natascia non stanno attualmente insieme”. Ma ora che sarà successo? Ci sarà stato un ritorno di fiamma? A parlarne è la Zagato sul suo profilo social. L’ex protagonista di Temptation Island ha aperto il box delle domande e tra le tante non sono mancate quelle sulla sua storia con Alessio. C’è chi ha domandato: “Avete deciso cosa fare con Alessio?”. Poco dopo Natascia Zagato ha pensato bene di sciogliere i dubbi e le curiosità dei follower: «Non mi espongo fino a quando non avrò un confronto con lui», ha scritto.

Storie Instagram – Natascia Zagato

Pare quindi che nelle prossime settimane ci sarà un faccia a faccia tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni, dove capiranno una volta per tutte se è il caso di riprovarci oppure dividersi. Sono stati numerosi i quesiti dei fan. C’è chi le ha chiesto se tra lei e il single Samuele sarebbe potuto nascere qualcosa. Magari in un contesto differente da quello di Temptation Island. Anche in questo caso è arrivata la risposta di Natascia Zagato: «Sicuramente se non fossi stata fidanzata si sarebbe potuta creare una bella amicizia.»

Infine a proposito degli ex compagni di viaggio con cui ha instaurato maggior feeling: «Con le donne tutte (io amo le donne), con gli uomini Samuele e Angelo. Fanno morire dalle risate oltre a essere belli e bravi. Anzi seguiteli», ha suggerito.

Oltre a Natascia Zagato in queste ore a parlare è stato anche Alessio Tanoni…