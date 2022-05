1 Nathaly Caldonazzo blocca Barù

Il Grande Fratello Vip 6 è ormai finito da tempo e si sta già pensando alla prossima edizione. Tuttavia i suoi ex protagonisti continuano a far parlare di loro. Questa volta tocca a Nathaly Caldonazzo, la quale è stata intervistata da Radio Radio. In questa occasione ha espresso la sua opinione su alcune situazioni che hanno coinvolto di recente i suoi ex compagni di viaggio e ha rivelato un retroscena su Barù.

Partendo proprio da quest’ultimo, come riporta anche il sito Blogtivvu, l’ex gieffina ha affermato di essere rimasta molto delusa da lui. Tanto da averlo bloccato anche su Instagram: “Barù non mi ha invitato all’inaugurazione del ristorante. Io l’ho anche bloccato sui social, quando sono uscita è stato il primo che ho bloccato su Instagram perché mi aveva deluso umanamente come persona“.

Nathaly Caldonazzo, quindi, si è espressa anche sulla rottura che ha visto al centro Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: “Io vivendo dentro la casa avevo visto due ragazzi davvero innamorati. Ci sono rimasta malissimo. Sto vedendo anche la sofferenza di Lulù perché vedo che soffre moltissimo. Ci siamo scritte, io la vedo distrutta e mi dispiace molto. Spero che torneranno insieme“. Chissà se le sue speranze diventeranno realtà in un futuro. Staremo a vedere.

Nelle scorse settimane, inoltre, si è diffuso un rumor secondo il quale la vippona stesse avendo un flirt con Antonio Medugno, tiktoker conosciuto al Grande Fratello Vip.. A smentire la notizia, però, ci ha pensato direttamente lei affermando che vuole bene al ragazzo ma è troppo piccolo per lei: “No, non è vero. Antonio è un amore, non c’è del tenero, ma come si fa. È troppo piccolo, ogni tanto chiacchieriamo sui social“.

