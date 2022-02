Nuovo scivolone per Nathaly Caldonazzo

In questi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Nathaly Caldonazzo. Come sappiamo l’attrice avrebbe pronunciato una frase gravissima, che tuttavia non sarebbe stata ripresa dalle telecamere. Per di più ogni volta che i Vipponi tentavano di parlare dell’accaduto, la regia censurava il momento, lasciando così il web nel dubbio. Nel corso dell’ultima diretta però, durante le nomination, a svelare le presunte parole di Nathaly è stata Sophie Codegoni, che ha affermato:

“Quando si va oltre ai limiti dell’educazione e del rispetto non ci sto più. Mi son state riferite frasi troppo forti. Vado in difesa di quelle che sono le mie migliori amiche qui dentro, Jessica e Lulù. Non accetto assolutamente quello che è stato detto. Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, alcune che ho sentito. Secondo me vanno oltre e apprezzo la sincerità. Però quando, veramente, l’essere senza filtri e dire le cose diventa arroganza allora non mi piace. Hai detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari. Perché sono delle zingare. Per me sono frasi che vanno oltre al rispetto. La frase è stata detta ad Alessandro nei confronti di Jessica e Lulù“.

Nelle ultime ore intanto Nathaly Caldonazzo si è mostrata preoccupata, e ha iniziato a temere un’eventuale squalifica. Ciò nonostante in queste ore l’attrice ci è ricascata e ha commesso un altro scivolone. Mentre chiacchierava con Antonio Medugno infatti la Vippona, parlando del cibo in casa, ha affermato:

“Comunque calmatevi con sto cibo sembra davvero gli indigeni…cioè, oddio”.

Pur resasi immediatamente conto dello scivolone, Nathaly Caldonazzo è finita nuovamente al centro della polemica del web. Ma cosa accadrà per lei durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip 6? Non resta che attendere per scoprirlo.

