1 Nicola Pisu replica a Miriana Trevisan

Questa notte al Grande Fratello Vip 6, dopo la puntata, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, confrontandosi con Soleil Sorge, hanno parlato nuovamente di Nicola Pisu. E sono tornati ad affrontare la relazione che il figlio di Patrizia Mirigliani ha avuto con Miriana. Tra le tre donne, infatti, c’è stata una discussione partita da Soleil che ha parlato del rapporto tra Miriana e Biagio e dicendo che lei si era comportata con lui nello stesso modo in cui si era comportata con Nicola.

A questo punto è intervenuta Manila che ha preso le difese di Miriana ed è stata molto diretta nei confronti di Nicola:

“Tu non sei stata mai obiettiva, Sole, con Nicola, non hai mai capito niente di Nicola, anche se ci stavi nottate intere avevi un’idea di Nicola che… non è assolutamente il ragazzo che si professava qui dentro, certe scene allucinanti abbiamo visto qui dentro, che io già alla prima lo avrei già…lui faceva delle scenate assurde, io a Nicola gliele ho dette sempre in faccia, lui ha detto di essere deluso da me ma secondo voi io giustifico… lui ha sgravato tantissime volte, anche con me che non c’entravo niente. Ma che mi frega che era preso, l’educazione è la prima cosa, Sole, smettiamola con questa storia, uno era preso, uno depresso, uno ex tossicodipendente, mi sono rotta le pal*e, la gente deve essere educata, soprattutto un ragazzo molto più giovane.”

Miriana Trevisan si è trovata concorde con l’amica. Così oggi Nicola Pisu ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram commentando le parole dette stanotte nella casa del GF Vip. E sul finale è andato molto contro Miriana usando anche termini forti.

“Non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e da Manila. A loro non ho fatto nulla, anzi mi sono sempre comportato bene e le ho rispettate. Anche stanotte hanno sparlato di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente… È vero che lo sono stato, è una cosa pubblica, io l’ho dichiarato. Questa cattiveria nel dirlo proprio non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermici confrontare, faccio questo video. Poi volgio dire… Miriana… GF aiutatela! Una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla oppure che dice che riesce a diagnosticare i tumore… Ma non stai bene! Quindi io ti consiglio di farti curare.”

Proprio oggi anche Patrizia Mirigliani aveva commentato questo dialogo…