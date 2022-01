il retroscena di Nathaly Caldonazzo

Questa sera, nella puntata del 7 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha interpellato Nathaly Caldonazzo. Ha fatto, infatti, vedere dei video in cui si è scontrata con Valeria Marini. Si è, inoltre, parlato anche del rapporto con Carmen Russo e la gieffina ha raccontato un retroscena che ha molto sorpreso la ballerina. La Caldonazzo, infatti, ha detto di aver ricevuto un invito al matrimonio della coreografa ed Enzo Paolo Turchi: “Sono stata invitata al loro matrimonio. Enzo mi ha chiamato“.

A questo punto, poi, Carmen ha espresso sorpresa: “A me non risulta, forse è stata la sorella di Enzo“. Allora l’altra ha ribadito convinta: “No, Enzo“. La Russo, quindi, ha affermato che in molti hanno chiamato per chiedere di poter partecipare alle nozze e loro dicevano di sì, di solito. Allora Alfonso, incuriosito da questo racconto, ha domandato alla Caldonazzo come fa a conoscere Enzo Paolo. Lei ha spiegato che sua mamma era una coreografa. Di conseguenza, perciò, lei bazzicava spesso quegli ambienti, come le scuole di danza: “Tutta la vita che li vedo“.

Nathaly Caldonazzo, in seguito, ha dichiarato: “Mi ha anche chiamato prima di entrare qua.” Carmen Russo, ancora basita da questa storia, però, ha chiesto di nuovo se fosse sicura di quanto stesse dicendo. Forse, ha detto, è stata la sorella di Turchi a chiamarla per dirglielo. Insomma, la situazione non è ancora chiara del tutto. Il mistero, forse, lo risolverà proprio Signorini. Il presentatore del Grande Fratello Vip, infatti, ha affermato di voler approfondire e sentirà Enzo Paolo per maggiori informazioni.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a seguirci per tante altre news e non perdervi altri dettagli sul reality. (QUI per il video completo).

