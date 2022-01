Katia Ricciarelli, durante la pubblicità screzi con un concorrente: “Mi ha dato della maleducata” (VIDEO)

Le parole di Katia Ricciarelli

Questa sera al Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini ha aperto la puntata con le ultime vicende avvenute in casa. Stiamo parlando della divisione in due gruppi a seguito dei litigi di lunedì che hanno visto protagoniste Katia Ricciarelli e Lulù. I toni si sono accessi anche dopo la puntata e sono state usate parole grosse e offensive.

Il GF, quindi, ha deciso di intervenire tanto che Alfonso Signorini è anche entrato in casa per leggere un comunicato ufficiale e anche per dare loro un suo messaggio. In sintesi, il conduttore ha chiesto ai vipponi di tornare sulla retta via e di avere maggiore comunicazione reciproca.

Successivamente i concorrenti del reality hanno un po’ parlato tra loro e in particolare Katia Ricciarelli si è messa in disparte con Manila Nazzaro e Soleil Sorge per commentare quanto accaduto. A loro si è unita anche Valeria Marini e subito Katia le ha detto di chiedere al suo compagno di moderare i toni. Si riferiva a Giacomo Urtis, dato che la showgirl e il chirurgo sono entrati insieme nella casa del GF come unico concorrente. La Marini ha detto che non gli può dire nulla perché lui non l’ascolto.

Comunque il problema di Katia è stato il fatto che, dopo il discorso di Signorini, ha detto a Giacomo che anche lui era stato maleducato nei suoi confronti e quindi doveva moderare i toni. E Urtis le ha risposto che è lei una maleducata. Da questo si è sentito la Ricciarelli dire a Valeria magari di chiedere ad Alfonso Signorini di dividerli e renderli due concorrenti singoli. Ecco il video che lo dimostra:

Katia vuole dividere Giacomo e Valeria👀 #gfvip pic.twitter.com/9r7ns4gOoO — account stan selassiè (@VABBBAA) January 7, 2022

Probabilmente Katia e qualcun altro vorrebbero nominare Giacomo, ma non lo fanno perché sono molto legati a Valeria, le vogliono bene e non vorrebbero che quindi uscisse.

