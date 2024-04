Una naufraga abbandona L’Isola ancor prima di iniziare per un problema di salute

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

Vladimir Luxuria nel corso della prima puntata ha comunicato che una naufraga che sarebbe dovuta approdare in Honduras a L’Isola dei Famosi 2024 non sarà presente. Ecco il motivo rivelato in diretta.

Tonia Romano rinuncia a L’Isola dei Famosi 2024

A L’Isola dei Famosi 2024 Vladimir Luxuria ha presentato tutti i naufraghi Vip che prenderanno parte alla corrente edizione. Poi ha rivelato che in un’altra parte dell’isola sono già arrivati da un paio di giorni altri concorrenti che il pubblico non conosce ancora.

Questi sono ‘Nip‘, ovvero persone comuni che hanno deciso di mettersi in gioco all’interno del reality, un po’ come accaduto al Grande Fratello vinto da Perla Vatiero. Dopo averli presentati uno dopo l’altro, però, la conduttrice ha rivelato che tra loro non è presente Tonia Romano.

Questa avrebbe dovuto far parte della rosa di naufraghi Nip ma a causa di un problema di salute è dovuta rimanere a casa e non sappiamo se entrerà in gioco più avanti oppure no. Queste le parole di Vladimir:

“Allora, c’è una comunicazione da darvi. Oltre a questi quattro naufraghi che avete visto ce ne sarebbe dovuta essere un’altra, Tonia.

Però ha avuto un problema di salute e dunque non potrà essere con noi. La salutiamo e le auguriamo di rimettersi presto”.

Tonia Romano è nata nel 1987 (ha 37 anni d’età) ad Avellino e oggi è una mamma e una modella che in passato ha preso parte alle selezioni regionali di Miss Mamma Italiana e ha posato per il Calendario Miss Mamme Italiane 2017. Nel 2005 ha preso parte anche a Uomini e Donne, ma ha lasciato il programma perché vincitrice di un concorso nell’Esercito Italiano diventando Caporale Maggiore.

Non abbiamo idea di quale sia la sua altezza oppure il suo peso. Sicuramente avremmo potuto vedere un fisico mozzafiato. Per quanto riguarda la vita privata non abbiamo informazioni. Sappiamo che ha un ex marito, con il quale ha avuto due figli gemelli, ma non abbiamo idea se oggi sia fidanzata.

un vero peccato, ma speriamo di poterla ritrovare andando avanti con il reality.