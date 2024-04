Jeda, l’ex di Vera Gemma, sfida L’Isola: è nella nuova fiction Rai con Edoardo Leo (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Aprile 2024

Mentre una parte dell’Italia si concentra su L’Isola dei Famosi, molti altri sono sintonizzati su Rai 1. Questa sera va in onda la fiction ‘Il Clandestino‘ e tra le guest star è presente anche Jedà.

Jedà recita ne Il Clandestino

L’Isola dei Famosi 2024, che vede per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria, ha iniziato la sua messa in onda. Questa sera sfida su Rai 1 la nuova fiction “Il Clandestino” che vanta tra i protagonisti Edoardo Leo. Gli spettatori più attenti però potrebbero aver notato anche la presenza di Jedà, ex fidanzato di Vera Gemma.

La trama racconta le vicende dell’ex ispettore capo dell’antiterrorismo Luca Travaglia, che in seguito a un attentato in cui perde la sua compagna, decide di lasciare la polizia. Decide quindi di trasferirsi da Roma a Milano e inizia a lavorare come buttafuori nelle discoteche aprendo un’agenzia investigativa clandestina.

Nel corso delle puntate si ritroverà ad affrontare numerosi casi e dovrà aiutare tutta una serie di persone. Tra le guest star dell’appuntamento di questa sera troviamo a sorpresa anche Jedà, che abbiamo conosciuto nell’edizione de L’Isola dei Famosi in cui partecipò l’allora fidanzata Vera Gemma. Oggi non stanno più insieme, ma il ragazzo sembra aver trovato la sua strada dal punto di vista professionale.

Jedà in una scena de Il Clandestino di Rai 1

Jedà veste i panni di uno spacciatore al quale rubano la macchina dove era custodito un carico di droga. Per tale ragione chiede aiuto al personaggio di Edoardo Leo. Per scoprire che cosa è successo e come finirà la puntata de “Il Clandestino” dovrete recuperare l’appuntamento su RaiPlay perché qui non vi faremo alcuno spoiler.

Non ci resta che augurargli buona fortuna per questo nuovo percorso che ha intrapreso.