Vincenzo Chianese | 23 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Non tutti sanno che in passato, quando era solo un bambino, Daniele Radini Tedeschi ha partecipato a Scommettiamo Che, celebre programma condotto da Fabrizio Frizzi.

Daniele Radini Tedeschi a Scommettiamo Che

Solo pochi giorni fa ad arrivare in Honduras come concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi è stato Daniele Radini Tedeschi. Ben presto lo storico dell’arte è finito al centro dell’attenzione mediatica e ovviamente sul web gli utenti si sono letteralmente divisi sul suo conto. Questa sera intanto il naufrago è stato protagonista di un momento speciale, che ha emozionato il pubblico.

Daniele ha infatti avuto un momento di sconforto e così a consolarlo è stata non solo Vladimir Luxuria, ma anche la sua ex fidanzata Stefania, che ha speso per lui parole bellissime, invitandolo a non mollare. Nel mentre la regia ha anche mandato una clip incentrata su Radini Tedeschi, durante la quale a un tratto è apparso un filmato del passato, risalente a quando il concorrente ha preso parte a una storica trasmissione.

Non tutti infatti sanno che anni fa, quando era soltanto un bambino, Daniele Radini Tedeschi ha partecipato a Scommettiamo Che, programma condotto da Fabrizio Frizzi. Proprio in quell’occasione il naufrago si classificò al secondo posto ottenendo un enorme successo.

Un piccolo Daniele durante la sua partecipazione a "Scommettiamo che" 🥹#Isola pic.twitter.com/Xpcgq8Ngwn — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

In quel momento Daniele ha scoperto la passione per l’arte e da allora non ha mai più abbandonato questo affascinante mondo.