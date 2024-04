NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Dopo 10 giorni di isolamento per via del Covid, questa sera Edoardo Franco e Aras Senol sono tornati in Palapa

Dopo aver contratto il Covid, questa sera Edoardo Franco e Aras Senol hanno fatto ritorno in Palapa e potranno così proseguire il loro percorso a L’Isola dei Famosi.

Edoardo Franco e Aras Senol di nuovo in Palapa

Nonostante L’Isola dei Famosi sia partita soltanto da due settimane, in questi giorni Edoardo Franco e Aras Senol sono stati costretti a lasciare il gruppo. Pochi giorni dopo il loro arrivo in Honduras infatti i due naufraghi hanno contratto il Covid e hanno così dovuto affrontare un lungo isolamento. Già la scorsa puntata lo chef e l’attore avevano affermato di stare meglio ma di non essere ancora negativi. Stasera però, in occasione della nuova diretta, è finalmente arrivata la bella notizia.

Edoardo e Aras infatti hanno fatto ritorno in Palapa e hanno finalmente riabbracciato tutti i loro compagni. L’intero gruppo è così corso ad abbracciare i due naufraghi, che adesso potranno proseguire senza intoppi il loro percorso a L’Isola dei Famosi.

Rientrato in gioco, Edoardo Franco ha affermato: “Sono molto contento di essere di nuovo qui, mi siete mancati. Ho pensato a tutti voi. Sono stato chiuso in una stanza per 10 giorni”. Non è mancato anche il commento di Aras Senon, che entusiasta ha aggiunto: “Sono molto contento di essere finalmente tornato”.

Il momento che stavamo tutti aspettando: Edoardo e Aras tornano finalmente dai loro compagni! 🥰🥰#Isola pic.twitter.com/GapsZCZUI1 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Edoardo e Aras dunque sono pronti a proseguire il loro percorso e ai due facciamo un grande in bocca al lupo.