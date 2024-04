Chi è Daniele Radini Tedeschi? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 11 Aprile 2024

Definito come un uomo d’altri tempi, Daniele Radini Tedeschi è uno stimato storico d’arte, critico e scrittore. Scopriamo insieme chi è, qual è la sua età, la vita privata, carriera e Instagram dove poterlo seguire!

Chi è Daniele Radini Tedeschi

Nome e Cognome: Daniele Radini Tedeschi

Data di nascita: 17 settembre 1986

Luogo di nascita: Roma

Età: 37 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Storico dell’arte, critico e scrittore

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: Daniele non ha figli

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @radini_tedeschi

Daniele Radini Tedeschi età e biografia

Iniziamo con la biografia di Daniele Radini Tedeschi: chi è e quanti anni ha? Nato a Roma il 17 settembre 1986 sotto il segno zodiacale della Vergine, sappiamo che la sua età attuale è di 37 anni.

Non sappiamo dirvi altezza e peso, ma sappiamo bene che per quanto riguarda il percorso di studi ha ottenuto la laurea in storia dell’arte moderna a l’Università La Sapienza di Roma.

Arriva dalla famiglia dei Radini Tedeschi, dei nobili di origine svizzera, poi stabilizzati a Piacenza.

Oggi è uno storico ed esperto d’arte molto apprezzato e nel 2024 lo vediamo tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi.

Vita privata

Cosa possiamo dire invece della vita privata di Daniele Radini Tedeschi de L’Isola dei Famosi? Non si conosce granché di lui, è una persona molto riservata.

Si definisce “vecchio dentro” e “un’anima antiquata”. Ma non esclude che possa essere lui quello che magari dovrebbe ambientarsi ai tempi. A lui non piace essere simpatico e crede che questa dote lo avvantaggerebbe in amore.

Per tale ragione ci si chiede dunque: Daniele Radini Tedeschi è fidanzato o sposato? Ha una moglie e dei figli? Lui sostiene che il termine single sia troppo attuale e sostiene di vivere la condizione del dongiovannismo.

Nel 2023 Daniele è stato paparazzato con Nina Moric e tra i due pare sia nata una bella simpatia. Ma attualmente nel 2024 pare che la conoscenza non sia proseguita.

Dove seguire Daniele Radini Tedeschi: Instagram e social

È possibile seguire Daniele Radini Tedeschi sui social? Su Instagram lo storico d’arte vanta migliaia di followers. Sebbene non sia molto social nel pubblicare di frequente, c’è da dire che spesso interagisce con i suoi seguaci pubblicando degli scatti della sua vita quotidiana.

Carriera

Cosa possiamo della carriera di Daniele Radini Tedeschi? Dopo aver conseguito la laurea in storia dell’arte moderna presso l’Università La Sapienza di Roma, ha avuto un seguito importante. In quell’occasione ha portato come tesi L’estetica del simile e del peggiore nella pittura del Seicento e come votazione finale ha ottenuto 110 su 110 e lode.

Che lavoro fa oggi? È uno storico dell’arte, critico e scrittore. È un esperto di pittura rinascimentale e barocca, ma anche autore di approfondite monografie su Sodoma e Caravaggio.

Sappiamo poi che ricopre cariche di vicepresidente del comitato per le celebrazioni de il Sodoma. Per ben tre anni ha ricoperto il ruolo di direttore artistico della Esposizione triennale di arti visive a Roma. Poi nel 2017 è diventato responsabile scientifico dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini.

Tra le altre cose ricordiamo anche che per la Biennale di Venezia è stato commissario del Padiglione Nazionale Guatemala (arte) nel 2015. Poi ha svolto il ruolo di curatore per le edizioni del 2017 (arte) e del 2018 (architettura). Successivamente nel 2019, 2021 e 2023 quelle dell’arte ed è stato nominato curatore del Padiglione Nazionale Grenada.

Dove vive e quanto guadagna Daniele Radini Tedeschi? Il critico d’arte dovrebbe vivere a Roma, città in cui (come detto prima) è nato e cresciuto e che ama. Non sappiamo nulla a proposito dei suoi guadagni.

Vieni da me

Nel corso della sua carriera Daniele Radini Tedeschi è stato ospite fisso di Vieni da me, trasmissione di Caterina Balivo.

Daniele Radini Tedeschi a L’Isola dei Famosi

A sorpresa Daniele Radini Tedeschi lo troviamo tra i protagonisti de L’Isola dei Famosi nel 2024. Durante la sua presentazione, nella clip ha espresso le sue impressioni:

“Io non avrei mai fatto un viaggio come questo. In questi reality c’è sempre questa voglia di partecipare e fare qualcosa di costruttivo, impegnarsi. Sono tutte cose che io detesto. Io sono isolato più che isolano. Quindi io sono demotivato nell’andare a L’Isola e sto andando per demotivazione”, ha spiegato lui.

Ma a L’Isola dei Famosi ci sarà da impegnarsi per potere restare in gioco, altrimenti le liti saranno all’ordine del giorno!

Chi conduce L’Isola dei Famosi? Al timone troviamo Vladimir Luxuria. Opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

I concorrenti de L’Isola del Famosi

Facciamo un recap e vediamo insieme chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024:

Alvina Verecondi Scortecci, Francesca Bergesio, Greta Zuccarello, Khady Gueye, Luce Caponegro, Maitè Yanes, Marina Suma, Matilde Brandi e Valentina Vezzali.

Per gli uomini abbiamo invece: Aras Şenol, Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Samuel Peron.

Il percorso di Daniele a L’Isola dei Famosi

Insieme a Francesco anche Daniele ha fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi in data 11 aprile 2024. Vedremo come se la caverà in questa avventura che, per il suo carattere, non sarà sicuramente semplice.

