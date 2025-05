Ecco tutti i dettagli su Nave Scuola Amerigo Vespicci, capolavoro editoriale che porta la firma Scripta Maneant.

Nave scuola Amerigo Vespucci diventa un capolavoro editoriale

Un volume fotografico e storico celebra la leggendaria nave della Marina Militare. Il 6 giugno la presentazione ufficiale a bordo, a Livorno.

È conosciuta come “la nave più bella del mondo” e adesso diventa protagonista di una straordinaria opera editoriale. Si tratta della Nave Scuola Amerigo Vespucci, emblema della Marina Militare Italiana, omaggiata da Scripta Maneant Editore con il volume ufficiale “Nave Scuola Amerigo Vespucci – Orgoglio Italiano”, che sarà presentato venerdì 6 giugno 2025 alle ore 10.00 nel Quadrato Ufficiali della nave, ormeggiata nel porto di Livorno, in occasione della conclusione del suo Tour Mondiale.

L’opera, imponente e curata nei minimi dettagli, raccoglie oltre 200 immagini esclusive e documenti iconografici di altissimo valore. Le fotografie, scattate da Scripta Maneant a ridosso della partenza della nave, si intrecciano con un apparato storico e descrittivo curato dall’Ammiraglio Cristiano Bettini. A rendere il volume ancora più significativo, una selezione di scatti forniti dalla Marina Militare, che documentano la vita di bordo e le missioni internazionali della Vespucci.

“La Vespucci non è solo una nave, ma un simbolo vivente del nostro orgoglio nazionale. Abbiamo voluto restituirne la bellezza attraverso un’opera di alto valore culturale, stampata con l’eccellenza artigianale che contraddistingue le nostre pubblicazioni”, ha dichiarato Giorgio Armaroli, Presidente di Scripta Maneant Editore.

Due le versioni dell’opera: una per il mercato librario e una a tiratura limitata, impreziosita da una medaglia commemorativa – disponibile in oro, argento galvanizzato e platino – che celebra l’incontro storico con la portaerei americana USS George H.W. Bush nel 2022. Fu proprio in quell’occasione che il comandante statunitense pronunciò la celebre frase: “The Most Beautiful Ship In The World”, eco di un analogo scambio avvenuto nel 1962.

La presentazione del libro a bordo del veliero, con la consegna ufficiale di una copia al Comandante della Nave, Capitano di Vascello Giuseppe Lai, rappresenta un evento di grande prestigio istituzionale e culturale.

Con questo progetto, Scripta Maneant ribadisce il proprio ruolo centrale nel panorama editoriale italiano, distinguendosi per la capacità di coniugare identità nazionale, patrimonio culturale e bellezza editoriale.

“Celebrare la Vespucci è un dovere, ma soprattutto un privilegio. Abbiamo costruito una narrazione per immagini che ne rispetta la storia e ne esalta la missione: essere ambasciatrice della nostra civiltà nei mari del mondo”, ha concluso Armaroli.