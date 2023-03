NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Marzo 2023

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi potrebbero presto sposarsi

Sono anni che Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono una delle coppie più belle e stabili del mondo dello spettacolo. Come sappiamo dall’amore tra la conduttrice di Verissimo e l’amministratore delegato Mediaset sono nati anche due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Tuttavia come è noto da tempo il pubblico si chiede come mai la coppia non si sia mai unita in matrimonio, nonostante in molti considerino già la Toffanin e Berlusconi moglie e marito. Solo nelle ultime ore però sul web sta circolando un rumor che non è passato inosservato e che sta facendo discutere gli utenti.

Stando a quanto rivela il settimanale Vero infatti, sembrerebbe che Silvia e Pier Silvio siano vicini alle nozze! Al momento tuttavia non conosciamo i dettagli sul presunto matrimonio, e i diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia, che è dunque da prendere con le pinze, trattandosi solo di rumor.

Nel mentre solo pochissimi giorni fa proprio Silvia Toffanin, nel corso della sua ospitata a Felicissima Sera – All Inclusive, la nuova edizione del programma di Pio e Amedeo, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita privata con Pier Silvio Berlusconi. Queste le dichiarazioni della conduttrice di Verissimo:

“Io non cucino, cioè cucino poco. L’immondizia chi la butta tra me e Pier Silvio Berlusconi? Facciamo i turni. Faccio la lavatrice? Sì, sono un essere umano. Faccio anche la lavastoviglie e stiro, se serve. […] Come andiamo a dormire? Io non ve lo dico, lui con l’intimo blu. Abbiamo un bagno a testa, il mio però è più piccolo. […] A Natale, mangiamo, poi siamo talmente pieni che ci mettiamo sul divano oppure facciamo una passeggiata. […] Il primo bacio con Pier Silvio? A Milano, in Brera“.

Non resta dunque che attendere per saperne di più sulle presunte nozze tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi.