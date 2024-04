Nicholas rivela il suo sogno più grande: tornare ad Amici come ballerino professionista

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Amici 23

In un’intervista Nicholas Borgogni, ex allievo di Amici 23, ha rivelato qual è il suo più grande sogno, che riguarda anche la De Filippi

In queste ultime ore è stata pubblicata un’intervista a Nicholas Borgogni, ex allievo di Amici 23, nella quale ha rivelato qual è il suo più grande sogno. Questo in qualche modo riguarda anche Maria De Filippi.

Il sogno di Nicholas dopo Amici 23

Nicholas Borgogni è stato uno degli studenti di Amici 23 che ha affrontato più difficoltà all’interno della scuola. Il suo percorso tuttavia gli ha portato anche grandi soddisfazioni e grazie a Emanuel Lo, professore che lo ha voluto ancora dentro il talent, ha potuto accedere al Serale. Tuttavia ha dovuto abbandonare lo studio alla fine della seconda puntata e oggi è tornato a dedicarsi alla sua passione con ancora più impegno.

In queste ore è stata rilasciata un’intervista condotta da SuperGuida TV nella quale Nicholas spiega la sua sorpresa nel vedersi eliminato così presto dalla gara:

“Non me lo aspettavo, soprattutto quando ho visto che sono andato al ballottaggio finale. Avevo iniziato seriamente a crederci, però sono felice lo stesso. Non ho rimpianti e ho fatto tutto come volevo dando tutto me stesso. Rifarei ogni cosa uguale, non cambierei nulla”.

Il suo futuro lavorativo sarà composto da un viaggio a New York per studiare in una prestigiosa accademia dopo aver vinto una borsa di studio proprio ad Amici 23. Il sogno più grande di Nicholas, però, è quello di diventare un bravo professionista e fare della danza il suo lavoro. Tra le sue speranze più significative anche quella di tornare a ballare nella scuola di Canale 5:

“Mi vedo all’estero o in Italia a ballare in qualche compagnia. Spero di fare questo nella vita come professionista. Poi mi piacerebbe avere l’opportunità, magari, di tornare ad Amici”.

Siamo sicuri che il suo desiderio si realizzerà, soprattutto perché ha dimostrato di avere l’ambizione e la tenacia giusta per eccellere un giorno in questo campo.