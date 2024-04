Heidi Baci commenta la mancata vittoria di Beatrice al GF: “Ho visto la delusione nei suoi occhi” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello in Italia, ha parlato della mancata vittoria di Beatrice Luzzi. Ecco le sue parole al GF Vip albanese.

Non molte sere fa Heidi Baci, concorrente del Grande Fratello albanese, ha ricevuto la sorpresa di Beatrice Luzzi. Le due gieffine hanno legato molto all’interno della versione italiana del reality e il loro rapporto, nonostante l’abbandono prematuro di Heidi, continua a essere resistente come all’inizio.

LEGGI ANCHE: Autrice del GF commenta la mancata vittoria di Beatrice Luzzi e lancia una frecciatina

Tra i momenti più commoventi della serata, oltre al loro abbraccio dopo tanto tempo, possiamo citare anche la lettura di una poesia scritta dalla Baci stessa e recitata dall’attrice. La concorrente ha però anche appreso della vittoria di Perla Vatiero e della sconfitta di Beatrice, reagendo attraverso un’espressione attonita.

Nel pomeriggio di ieri Heidi Baci ha commentato il secondo posto dell’amica durante una chiacchierata con alcuni inquilini e un’autrice del programma:

“Per me è stata una sorpresa bellissima e mi ha fatto tanto piacere. Vedere lei in questo contesto è stato un po’ assurdo, è stato molto strano. Vederla sorridere è stato bello, ma nei suoi occhi io ho visto anche un po’ di delusione devo dire, perché comunque lei era la vincitrice, è una vincitrice. E quindi nulla, per me sarà sempre lei la vincitrice ed è stata molto importante averla vicino“.

Anche l’autrice lì presente si è trovata d’accordo con l’opinione della gieffina: “Questa donna è la vincitrice reale del GF e doveva avere un premio, almeno un telefono“. Una battuta che ha divertito i presenti, mentre il commento in sé è stato accolto da molti consensi da parte del web. Molti italiani che seguono la versione albanese del reality, infatti, avrebbero voluto come vincitrice proprio Beatrice.

Adesso i fan della Luzzi e di Heidi non vedono l’ora di poterle vedere ancora insieme una volta che la Baci terminerà il suo percorso dentro la casa del Grande Fratello.