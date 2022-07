Nick Luciani si candida per Sanremo 2023 con I Cugini di Campagna

Le parole di Nick Luciani

Uno dei naufraghi più discussi di questa edizione de L’Isola dei Famosi è stato senza dubbio Nick Luciani. Il cantante infatti ha letteralmente diviso il web, e nonostante siano stati in molti a sostenerlo, tanti altri l’hanno spesso duramente attaccato per via di alcuni suoi atteggiamenti. In queste ore intanto Nick ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv e nel corso della chiacchierata ha parlato proprio della sua esperienza in Honduras. Queste le sue parole:

“L’esperienza è stata fantastica, non immaginavo di arrivare alla finale. Sono partito in coppia con Silvano e la sua uscita devo dire che mi ha spiazzato molto. Dopo la sua uscita mi sono dovuto ambientare a convivere anche con gli altri naufraghi. Sull’isola ci sono tante scomodità di ogni genere”.

Ma non solo. Nick ha anche svelato se dopo L’Isola dei Famosi prenderebbe parte ad altri reality o a qualche talent show e in merito ha dichiarato:

“Certo che mi piacerebbe, anche come gruppo magari. Il Grande Fratello Vip è meno faticoso rispetto all’Isola. Anche Ballando con le stelle e Tale quale show, sono programmi che farei volentieri, magari anche con gli altri componenti del gruppo, sarebbe fantastico”.

Come se non bastasse Nick Luciani si è anche candidato per partecipare al Festival di Sanremo 2023. Tra qualche mese infatti la celebre Anima Mia compirà 50 anni, e per il gruppo dunque sarebbe un bel modo per festeggiare questo importante traguardo. Ecco dunque cosa afferma l’ex naufrago

“Ci piacerebbe molto, poi nel 2023 festeggiamo il 50° compleanno di “Anima mia”. Vediamo, c’è in ballo con Amadeus qualcosa all’Arena di Verona, ma ancora non c’è nulla di confermato, non vogliamo sbilanciarci più di tanto. Ci piacerebbe molto festeggiare a Sanremo certo, quello sarebbe un nostro sogno”.

Che dunque ci sia una possibilità di vedere Nick Luciani e I Cugini di Campagna a Sanremo 2023? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.