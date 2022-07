Nuovo record per i Maneskin

Nell’ultimo anno e mezzo non si è parlato altro che dei Maneskin. La band romana come sappiamo dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision 2021 con Zitti e Buoni ha conquistato il mondo intero. Damiano David e i suoi compagni infatti hanno scalato non solo le classifiche europee, ma anche quelle americane, diventando in breve un vero e proprio fenomeno. Negli ultimi mesi così il gruppo si è esibito sui palchi più importanti di sempre, e come se non bastasse da poco è iniziato il world tour degli ex concorrenti di X Factor, che sta registrando il tutto esaurito in quasi tutte le date.

A breve la band si esibirà per la prima volta anche al Circo Massimo di Roma, e già si parla del live come l’evento dell’anno. In attesa di scoprire come ci stupiranno Damiano e gli altri musicisti, in queste ore è arrivata una notizia che non è passata inosservata. Il gruppo ha infatti raggiunto un nuovo record. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Zitti e Buoni dei Maneskin è infatti risultata essere la canzone italiana più ascoltata nella storia dell’Eurovision Song Contest! Nel corso dell’ultimo anno il pezzo è stato streammato ben 318,9 milioni di volte, posizionandosi anche al secondo posto nell’elenco dei brani più ascoltati di sempre tra quelli in gara alla kermesse. Nell’elenco però troviamo anche altre due canzoni italiane. Parliamo di Soldi di Mahmood, che è al terzo posto con 203,9 milioni di ascolti, e Brividi di Mahmood e Blanco, che si posiziona al decimo posto con 98,6 milioni di stream.

Grande record dunque per la band romana, che ancora una volta si conferma essere come uno dei prodotti musicali più interessanti del momento. Ma come ci stupiranno i quattro musicisti nelle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

