È stato uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island ormai di qualche edizione fa. Ed è stato al centro di uno scandalo nei mesi successivi, dopo l’esperienza della sua ex fidanzata a Uomini e donne. Stiamo parlando di Nicola Panico, calciatore e conosciuto ai più per la sua relazione con Sara Affi Fella e l’aver finto di essersi lasciati dopo il reality dell’estate.

Ma quel capitolo è ormai chiuso da tempo e sia lui che Sara hanno iniziato nuove vite. Parlando proprio di Nicola, molto presto (a questo punto il prossimo anno) convolerà a nozze con la sua attuale fidanzata: Francesca Parenti. I due stanno ormai insieme da molto tempo e presto diventeranno genitori. Così ieri lui ha fatto a lei la proposta di matrimonio.

La coppia si trovava alle nozze di amici o parenti (non lo sappiamo chi fossero). Al momento del lancio del bouquet, la sposa lo ha dato direttamente a Francesca e Nicola si è subito inginocchiato di fronte a lei con una scatola contenente un anello. Il tutto è stato ovviamente ripreso e lo stesso Nicola Panico ha messo il video sul suo profilo Instagram, condividendolo anche nelle storie. Il post è stato accompagnato da un piccolo messaggio d’amore.

Ho imparato subito ad amarti, a stimarti come DONNA, ti ho scelto come madre di mio figlio… non potevo non chiederti di sposarmi vita mia.