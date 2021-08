1 Il nuovo programma di Nicola Savino

Sono ormai mesi che si parla del nuovo programma di Nicola Savino, che secondo le indiscrezioni dovrebbe debuttare su Italia 1 in autunno. Come è noto infatti il conduttore dovrebbe lasciare definitivamente Le Iene per mettersi alla prova con una nuova esperienza. Ma cosa accadrà e cosa vedremo nel suo nuovo attesissimo show? A svelarcelo qualche mese fa è stato TvBlog. Stando a quanto si legge sul noto portale pare si tratti di un programma in cui un gruppo di bambini dovrà fare da tutor ad alcuni Vip, che al termine del percorso formativo dovrebbero sostenere un esame. Ecco i primi dettagli svelati da Dagospia su questa trasmissione:

“In autunno dovrebbe andare in onda un nuovo programma con bambini e vip alle prese entrambi con il mondo della scuola. I più piccoli dovranno aiutare i volti noti ad affrontare l’esame di 5° elementare. Un prodotto realizzato dalla Blu Yazmine del duo Dallatana-Canetta che dovrebbe avere come capoprogetto Angelo Ferrari, autore di X Factor, Isola dei Famosi e tanti altri programmi. I casting sono già iniziati”.

Adesso, come svelano il settimanale Oggi e il portale CheTvFa, pare che siano stati ufficializzati i primi tre nomi del nuovo programma di Nicola Savino. Stando a quanto si legge sembrerebbe che a far parte del cast di questo show siano nientemeno che due ex gieffine, provenienti direttamente dal Grande Fratello Vip 5. Parliamo di Maria Teresa Ruta e di Giulia Salemi. Ma non solo. Alle due pare si unisca anche Paola Caruso!

Precisiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni, e che non ci sono ancora certezze sulla partecipazione delle tre a questo nuovo programma di Italia 1. Nel mentre però alcune ore fa abbiamo scoperto che a settembre troveremo Giulia Salemi impegnata con un’altra trasmissione, legata alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Rivediamo di cosa si tratta.