A Nicola Savino manca un dito della mano: ecco perché

1 Perché a Nicola Savino manca un dito

Ieri sera a L’Isola dei Famosi durante un momento di goliardia tra Ilary Blasi, gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, in compagnia della finalista Carmen Di Pietro in tanti hanno notato qualcosa. Un qualcosa che, nella fattispecie, riguarda l’opinionista e speaker di Radio Deejay, al quale manca un dito della mano. Ma come si è arrivati a questo? In pratica tutto è cominciato quando alla naufraga è stato chiesto di leggere la mano a conduttrice e opinionisti, dopo averlo già fatto in queste settimane con gli altri concorrenti. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Arrivati a Nicola Savino, Ilary Blasi, che è sua grande amica da anni, ha fatto una battuta sul dito mancante nella mano del collega, il quale ci ha riso su. In molti si sono dunque chiesti cosa sia accaduto al conduttore di Back To School. In passato i più attenti ricorderanno che ha parlato di questo episodio a Verissimo, come gentilmente riportato da Biccy.

“Avevo sette mesi, ero ricoverato in ospedale per un calo di peso e un infermiera, per sbaglio, mi tagliò il dito. Lì mi nutrivano tramite una flebo messa nella manina. Nel cambiare la flebo, con una forbicina, invece di tagliare solo la garza l’infermiera mi tagliò anche il dito”.

E ancora a riguardo in quella circostanza Nicola Savino ha spiegato quanto sia stato complicato per lui, tanto che per alcuni tempi ha portato un arto finto:

“Cercarono di riattaccarmi il dito ma non ci riuscirono. […] Per me è stato un complesso per i primi anni di tv. Non mi sarei mai sognato di parlarne o di fare vedere la mia mano, tanto che i primi tempi mettevo un arto finto”.

Ha fatto sapere Nicola Savino nella vecchia intervista rilasciata a Verissimo. Continua…