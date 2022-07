Nicolas Vaporidis svela come spenderà il montepremi vinto a L’Isola dei Famosi

1 Parla Nicolas Vaporidis

È trascorsa una settimana da quando Nicolas Vaporidis ha vinto L’Isola dei Famosi 16, portando così a casa un montepremi di 100 mila euro, di cui una parte andrà devoluta in beneficienza. In questi giorni così l’attore romano ha fatto rientro in Italia ed è tornato alla sua vita di sempre. Nicolas nel mentre ha anche rilasciato un’intervista al nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua vittoria. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono rimasto positivamente sorpreso. Il mio desiderio era uscire ‘indenne’ da una macchina che non conoscevo. Ho pensato di non tradire mai me stesso”.

Ma non solo. Nicolas infatti ha anche svelato come spenderà il montepremi vinto a L’Isola dei Famosi, e a riguardo ha affermato:

“Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti, cercando però di godermi la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”.

Parlano dell’amicizia nata con Edoardo Tavassi invece Nicolas aggiunge:

“Io sono e resto un ragazzo di Trastevere. Amo circondarmi di persone vere e buone, al di là della loro professione. Edoardo non ha un profilo intellettuale convenzionale, ma è intelligente e autoironico. Sono attratto dall’umanità delle persone”.

