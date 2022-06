Edoardo Tavassi torna in studio

Stasera a L’Isola dei Famosi oltre a conoscere il vincitore di questa edizione, abbiamo avuto il piacere di rivedere anche Edaordo Tavassi. L’ex naufrago, che la scorsa settimana a un passo dalla finale è stato costretto a lasciare per un infortunio, ha fatto il suo ritorno in Italia. Così oggi in puntata ha raggiunto gli altri eliminati e ha potuto anche rivelare come sta dopo quanto accaduto.

Edoardo Tavassi, di bianco vestito come Ilary Blasi, ha dichiarato di stare bene e pian piano di recuperare dal brutto problema al ginocchio subito. Il fratello di Guendalina Tavassi è parso molto sereno, seppur dispiaciuto di aver dovuto lasciare a un passo dal traguardo. E non è mancata ovviamente qualche battuta, come nel suo stile e la solita ironia che lo contraddistingue.

Tra una chiacchiera e l’altra Ilary Blasi ha voluto dirgli cosa pensa di lui e dato che siamo in finale la conduttrice ha deciso di sbilanciarsi. La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha ammesso: “Ora posso dirlo. Eri tra i miei preferiti”, ha confessato la Blasi, spiazzando così Edoardo Tavassi che di certo non si aspettava una dichiarazione simile. Parole, però, che gli hanno inevitabilmente fatto molto piacere, specie considerando com’è finita la sua avventura in Honduras.

Ora Edoardo Tavassi continuerà a tenere sotto controllo il ginocchio e poi si vedrà il da farsi. Si dice comunque molto sereno.

Non è il vincitore de L’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi, ma fa il tifo per Nicolas Vaporidis. L’ex naufrago ha comunque conquistato il cuore di tanti e, a quanto pare, anche quello di Ilary Blasi, la quale ha confermato di provare molta simpatia verso di lui.

