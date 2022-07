Nicolas Vaporidis esce allo scoperto e mostra per la prima volta la sua fidanzata

1 Il gesto di Nicolas Vaporidis

È trascorso un mese da quando Nicolas Vaporidis ha vinto L’Isola dei Famosi 16, dopo più di tre mesi di percorso in Honduras. Attualmente l’ex naufrago è tornato alla sua vita di sempre, e in queste settimane si sta mostrando spesso sui social. Come sappiamo durante la sua avventura all’interno del reality, l’attore romano non ha parlato spesso della sua vita privata e non tutti dunque sanno che Nicolas ha una fidanzata, Ali, che tuttavia è lontana dal mondo dello spettacolo. Proprio di recente Vaporidis nel corso di un’intervista ha spiegato perché non parla spesso della sua relazione, e in merito ha affermato:

“La mia privacy era quasi un’ossessione, ma sono riuscita a gestirla. Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei”.

In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Per la prima volta infatti Nicolas Vaporidis ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrare sui social la sua fidanzata Ali. Il vincitore de L’Isola dei Famosi 16 ha postato uno scatto insieme alla sua compagna, attirando così l’attenzione del web. Questa la foto condivisa dall’attore:

