Nicolas Vaporidis spiega perché non parla mai delle sue ex famose

In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Nicolas Vaporidis spiega perché non parla mai della sua vita privata ed ex famose

Perché Nicolas Vaporidis non parla delle ex

Nella lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera Nicolas Vaporidis non ha parlato solo di Isola dei Famosi e dei naufraghi che gli andavano poco a genio e quelli con cui, invece, ha avuto modo di legare di più. C’è stato spazio anche per raccontare quella che è la sua vita lontana dai riflettori.

Come molti ricorderanno Nicolas Vaporidis ha avuto delle ex relazioni con alcune donne molto conosciute, parliamo di Cristiana Capotondi (che aveva già evitato una domanda) e Ilaria Spada e Giorgia Surina. Qualcuno si sarà certamente chiesto perché non parla mai di loro. A Il Corriere della Sera il vincitore de L’Isola dei Famosi ha spiegato che lo trova “poco elegante e parlarne fa perdere valore ai rapporti”. Oltretutto pensa che a loro non farebbe per niente piacere sentirsi raccontate da lui: “Io non sarei contento se loro confidassero i nostri rapporti di un tempo”. Quindi per Nicolas ciò che è stato resta tra loro e basta.

A proposito di questo Nicolas Vaporidis ancora oggi tende a non parlare della sua attuale storia d’amore e il tutto per un motivo ben preciso come si legge su Il Corriere e raccolto da Isa & Chia:

“La mia privacy era quasi un’ossessione, ma sono riuscita a gestirla. Mi sono lasciato andare e ho sentito il bisogno di condividere il fatto che ho incontrato una persona meravigliosa. È un rapporto che non ho mai avuto con le altre, prima non ne ero capace io. Ali è una di quelle persone che mi ha aiutato a diventare la versione più sincera di me, dunque più piacevole. Quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso, valorizzando ciò che sei, devi tenertela stretta. E così faro con lei”.

Nicolas Vaporidis dunque vuole proteggere la sua storia d’amore con Ali.

