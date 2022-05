1 L’attacco di Delia Duran a Nicolas Vaporidis

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e durante le nomination si è verificato uno scontro tra Nicolas Vaporidis e Delia Duran. La modella si trovava in studio per sostenere la sua amica Lory Del Santo, la quale non è mai entrata a pieno nelle grazie dell’attore romano per differenti motivi. Ma partiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

Per prima cosa partiamo con il ricordare la scelta fatta da Nicolas Vaporidis, ovvero quella di nominare Maria Laura De Vitis. Una scelta che ha spiazzato tutti, tant’è che Vladimir Luxuria gliel’ha fatto notare, certa avrebbe fatto proprio il nome di Lory Del Santo. Peccato però che quest’ultima fosse già al televoto e di conseguenza il naufrago ha dovuto virare necessariamente su un altro nome e la sua decisione è ricaduta sulla vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione.

Come dicevamo, lì presente in studio Delia Duran che ha ascoltato con attenzione la scelta di Nicolas Vaporidis e chiesto a Ilary Blasi di poter parlare direttamente con lui. L’ex gieffina è parsa piuttosto infastidita da alcuni comportamenti dell’attore e ha deciso di farglielo notare:

“Ciao Nicolas. Innanzitutto anziché dirti ‘piacere di conoscerti’ direi che non è un piacere conoscerti, per le brutte parole che hai utilizzato nei confronti di Lory Del Santo. Ho visto dei video in questi giorni dove hai parlato, sparlato malissimo di lei. E ti reputavo una persona intelligente, Nicolas. Invece di avere un punto d’incontro con Lory, no. Hai dimostrato di essere una persona non ottimista, ma pessimista. Perciò datti una regolata. E in più mi sono domandata: ma non è che questi teatrini che stai facendo è perché hai paura di Lory Del Santo, che ha già vinto un’Isola dei Famosi”.

Come avrà deciso di replicare Nicolas Vaporidis? Scopriamolo insieme…