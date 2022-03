Chi è Lory Del Santo? Età, vita privata, carriera e Instagram

Artista a 360°, conosciamo tutto ciò che riguarda vita privata e carriera dell’amatissima Lory Del Santo. Ecco alcune curiosità che la riguardano: dall’età, al compagno per passare ai programmi e film che l’hanno vista protagonista e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Lory Del Santo

Nome e Cognome: Loredana Del Santo (conosciuta come Lory Del Santo)

Data di nascita: 28 settembre 1958

Luogo di nascita: Povegliano Veronese

Età: 63 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: attrice, regista, fotografa, showgirl e personaggio televisivo

Fidanzato: Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo

Figli: I figli dell’attrice sono 3, Conor Clapton, Loren Del Santo, Devin Del Santo

Tatuaggi: Lory non dovrebbe avere tatuaggi nel suo corpo

Profilo Instagram: @lorydelsantoofficial

Lory Del Santo età e biografia

Dove e quando è nata Lory Del Santo? All’anagrafe Loredana Del Santo è nata il 28 settembre 1958 a Povegliano Veronese, comune veneto in provincia di Verona. La sua età oggi è di 63 anni.

Altezza e peso dell’attrice corrispondono a 1 metro e 75 centimetri e 65 kg.

Nata da una famiglia di umili origini, Lory ha perso suo padre quando aveva appena 3 anni. La vita privata dell’attrice, come vedremo, è stata piuttosto dura e segnata da lutti importanti.

Vita privata

Tanti sono gli amori avuti da Lory Del Santo nel corso degli anni. Tra essi ricordiamo quello con Eric Clapton: “Quando gli dissi che aspettavo un bambino, fu tragico”, ha rivelato lei.

Il bambino di nome Conor è tragicamente scomparso, cadendo dal 53esimo piano, a soli 4 anni nel 1991. Dopo tale avvenimento il musicista le ha dedicato la canzone Lory.

Nel 1992 ha avuto un secondo figlio di nome Devin e nel 1999 è diventata madre del terzogenito Loren. Ma cos’è successo al figlio di Lory Del Santo, quando è morto e come si è suicidato? Purtroppo Loren si è tolto la vita a causa di una malattia.

Un altro dolore incolmabile ha segnato la vita dell’attrice. Lory Del Santo ha infatti perso tre figli. La scomparsa meno nota risale a metà degli anni 90 quando a soli sei mesi perse il suo bambino.

Oggi Lory Del Santo ha o no un fidanzato? La regista di The Lady ha un compagno, ovvero il modello Marco Cucolo. Oramai da diversi anni fanno coppia fissa e sono inseparabili. Talmente innamorati da decidere di rifiutare di partecipare a Temptation Island nel 2020. Proprio la showgirl ha fatto questa rivelazione.

Dove seguire Lory Del Santo: Instagram e social

Lory Del Santo, per chi fosse interessato, è presente su tutti i maggiori social network. Da Instagram a Facebook per passare a Twitter(l’account meno attivo tra i tre).

In tutti i suoi profili ufficiali Lory Del Santo ama raccontarsi, tra vita privata e carriera, attraverso pensieri, scatti del presente e del passato e shooting fotografici. Non mancano anche dediche a suo figlio Loren, tragicamente scomparso come già abbiamo spiegato.

La carriera

Una delle icone degli anni ’80, Lory Del Santo è una regista, attrice, showgirl e personaggio televisivo e nella sua carriera ha fatto tantissime cose, tra cinema, TV, teatro e non solo. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo a soli 16 anni. Da lì di strada ne ha fatta davvero tanta!

Qui di seguito tutti i progetti lavorativi che l’hanno vista protagonista.

Film

Questi in film in carriera dove è comparsa Lory Del Santo:

Ecco noi per esempio (1977)

Sarò tutta per te, episodio di Dove vai in vacanza? (1978)

Geppo il folle (1978)

Caro papà (1979)

Gardenia il giustiziere della mala (1979)

Dove vai se il vizietto non ce l’hai? (1979)

Pensione amore servizio completo (1979)

Sabato, episodio di Sabato, domenica e venerdì (1979)

Il fiume del grande caimano (1979)

Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective

Il giocattolo (1979)

Sono fotogenico (1980)

Desideria: la vita interiore (1980)

I seduttori della domenica (1980)

L’onorevole con l’amante sotto il letto (1981)

Bollenti spiriti (1981)

W la foca (1982)

La gorilla (1982)

La donna giusta (1982)

“FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” (1983)

Vita Smeralda (2006)

Mentre in TV abbiamo visto Lory Del Santo in:

Morto Troisi, viva Troisi! (1982)

Saturday Night Live from Milano – serie TV (2006)

Negli anni di carriera Lory Del Santo è stata anche regista di un cortometraggio (The Night Club – Osare per credere) e della web serie The Lady.

Teatro

Tra il 1989 e il 1990 abbiamo visto Lory Del Santo a teatro in Il gufo e la gattina, sotto la guida di Walter Chiari.

I programmi TV

Anche nel piccolo schermo Lory Del Santo ha avuto modo di ricoprire il ruolo di valletta, ma anche di concorrente, giudice e opinionista. Queste tutti i programmi TV:

Festivalbar (1975)

Miss Universo 1980 (1980)

Tagli, ritagli e frattaglie (1981) Valletta

Bum Bum all’italiana (1982)

Drive In (1983-1988)

Sponsor City (1984)

Ciao Darwin (2000-2001; 2008)

Stupido hotel (2003)

L’isola dei famosi 3 (2005)

La fattoria 4 (2009)

Missione Seduzione (2010-2011)

My Bodyguard (2014-2015)

Pomeriggio Cinque (dal 2014)

Mattino Cinque (dal 2014)

Pechino Express – Le civiltà perdute (2016)

Sbandati (2017)

Domenica Live (dal 2017)

Grande Fratello VIP 3 (2018)

CR4 – La Repubblica delle Donne (dal 2018)

Live – Non è la D’Urso (2019-2021)

Resta a casa e vinci, (2020)

Back to School (2022)

L’isola dei famosi 16 (2022)

L’Isola dei Famosi 3

È il 2005 quando Lory Del Santo prende parte alla terza edizione de L’Isola dei Famosi. Nel reality show in questione è riuscita ad arrivare fino in fondo, raggiungendo la vittoria finale.

La Fattoria 4

Alcuni anni più tardi, parliamo del 2009, Lory Del Santo ha partecipato a alla quarta stagione de La Fattoria, al periodo condotta da Paola Perego.

Nel programma, che ha visto trionfare Marco Baldini, è arrivata sesta, alle spalle di Ciro Petrone.

Pechino Express

La quinta edizione di Pechino Express, andata in onda su Rai 2 nel 2016, ha visto concorrente Lory Del Santo insieme al compagno Marco Cucolo.

La coppia de “Gli innamorati”, si è classificata terza. Ad avere la meglio Cristina Bugatty e Diego Passoni (al secondo posto) e Alessio Stigliano e Alessandro Tenace (vincitori).

Grande Fratello Vip 3

Passiamo poi al 2018 quando il Grande Fratello Vip (la terza edizione) ha visto al timone di conduzione Ilary Blasi e Walter Nudo arrivare alla vittoria.

A programma in corso ha preso parte anche Lory Del Santo, che si è aggiunta al cast a programma in corso. È arrivata ottava.

Back to School

Nel 2022 Lory Del Santo ha avuto il piacere di partecipare a Back to School, trasmissione condotta da Nicola Savino. Qui si è messa in gioco tornando tra i banchi di scuola come studentessa.

Tra le altre cose della carriera di Lory Del Santo, non mancano anche esperienze radiofoniche. Nel 2008 e nel 2018 ha avuto modo anche di essere protagonista in radio (su Rai Radio 2) rispettivamente con Gli Spostati e The Voice of Radio2.

Il libro di Lory Del Santo

Nel 2006 Lory Del Santo ha anche anche scritto un libro, dal titolo Piacere è una sfida. A esso si aggiunge anche La felicità non è un optional, uscito invece nel 2021.

Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi

Mediaset ha deciso nel 2022 di puntare forte, ancora una volta, su L’Isola dei Famosi. La data di inizio del reality show è il 21 marzo, come di consueto in prima serata su Canale 5.

Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi. Inviato in Honduras è Alvin, mentre tra gli opinionisti due personaggi di spessore come Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Oggi tra i concorrenti in gara ritroviamo la vincitrice della terza edizione de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo. Stavolta però non è da sola, ma ha voluto affrontare questo viaggio insieme al fidanzato Marco Cucolo.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi vede concorrenti giocare sia singolarmente che in coppia. Ecco chi sono tutti i protagonisti della sedicesima stagione del reality show:

Antonio Zequila

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

Tra loro un solo vincitore. Può trattarsi di una coppia o di un singolo giocatore. Lory Del Santo riuscirà a bissare il successo della terza edizione de L’Isola dei Famosi? Buona fortuna a tutti i concorrenti.

Il percorso di Lory Del Santo a L’Isola

Dal 21 marzo 2022 possiamo seguire il percorso di Lory Del Santo a L’Isola dei Famosi insieme al suo compagno Marco Cucolo.

Qui i punti fondamentali di ogni puntata e delle principali dinamiche che vedono Lory e Marco protagonisti.

1° settimana: Lory e Marco sono sbarcati sull’Isola e sono pronti a mettersi alla prova. Lui si affida totalmente a lei, che il programma non solo lo conosce bene ma l’ha anche vinto. In settimana è stata protagonista di una caduta, ma fortunatamente non si è fatta nulla.

2° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

