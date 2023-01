NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Gennaio 2023

GF Vip 7

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 7 è nata una bella amicizia tra Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli. Tuttavia in queste ore le prime due si sono trovate a dover criticare alcuni comportamenti dell’influencer. Andiamo a vedere perché e quello che è accaduto. Tutto è iniziato quando ieri sera Daniele Dal Moro e Nicole Murgia si sono appartati in giardino per chiacchierare tra loro. La cosa però non è piaciuta a Oriana, che a quel punto ingelosita ha osservato inizialmente da lontano i due Vipponi, per poi raggiungerli. Ma non solo. Successivamente la Marzoli, su consiglio della De Donà, ha deciso di affrontare Nicole, per chiederle se tra lei e Daniele ci fosse un interesse reciproco. L’attrice, rimasta stupita dalla domanda di Oriana, ha così assicurato che tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne non c’è altro che una semplice amicizia, e la questione si è così chiusa.

Tuttavia proprio Micol Incorvaia e Giaele De Donà non sembrerebbero aver apprezzato la scenata di gelosia della Marzoli, e così in queste ore hanno criticato il suo comportamento. La prima a prendere parola è stata la sorella di Clizia, che ha così affermato:

“Non sto capendo la reazione di Oriana a Nicole. Io a Oriana voglio bene, ho visto anche la sbroccata che ha fatto Daniele. Ma poi lo sappiamo…l’ha detto mille volte, non ha fatto mistero su chi le piace, e non è Daniele. Quindi non capisco perché è andata da Nicole, è sbagliato”.

Quando anche le bff non capiscono “il piano” di Oriana su Daniele.. e affermano che loro sanno che ad Oriana piace Luca.. tutto Ook. #gfvip #nikiters #incorvassi #denzzzers pic.twitter.com/gv1u99aRRs — 🍑 (@_comedincanto) January 13, 2023

A fare eco alle parole di Micol Incorvaia è stata la stessa Giaele De Donà, che ha affermato: “Non la capisco nemmeno io da questo punto di vista. Lo so che è sbagliato, gliel’ho detto anche io”. Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? Tra le tre ci sarà un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.