Andrea Sanna | 13 Gennaio 2023

Ieri sera Daniele Dal Moro ha troscorso del tempo in giardino con Nicole Murgia. Oriana Marzoli però non l’ha presa benissimo

Oriana gelosa di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ieri sera ha trascorso un po’ di tempo solo in giardino con Nicole Murgia. I due hanno parlato del più e del meno e hanno approfondito l’argomento circa i loro caratteri e hanno dunque avuto modo anche di parlare della loro amicizia. Un gesto che, però, non sembra essere andato granché a genio a Oriana Marzoli.

La venezuelana ha scrutato da lontano la situazione per poi raggiungerli e ha cercato di capire di cosa stessero parlando. I tre vipponi hanno poi fatto ritorno in Casa e Daniele Dal Moro mentre si trovava in zona beauty ha spiegato nuovamente la sua posizione. Il veneto ha detto di non aver fatto nulla di male, ma si tratta comunque di un comportamento che l’ha stranito. Questo perché poco prima lei e l’imprenditore hanno avuto un battibecco, dove lui ha preso nuovamente le distanze.

Poco dopo Oriana Marzoli si è confrontata con l’amica Giaele De Donà, la quale le ha consigliato di confrontarsi direttamente con Nicole Murgia e chiarirsi. L’attrice è rimasta un po’ sorpresa dal comportamento dell’amica, la quale ha cercato di essere il più esplicita possibile. Oriana ha chiesto se ha mai percepito dell’interessa da parte di Daniele Dal Moro e se magari pensa che lui possa averle lasciato qualche spiraglio, facendo riferimento allo sviluppo della loro amicizia.

Nicole Murgia ha negato, spiegando come tra loro ci sia solo un rapporto amichevole e che in giardino si disquisiva serenamente del più e del meno. Dal canto suo Oriana Marzoli si è mostrata fragile e insicura e vorrebbe più chiarezza da Daniele Da Moro. La coinquilina le ha consigliato di non focalizzarsi troppo su queste cose, altrimenti la vive male e rischia di rovinare quanto creato fino a ora. Infine ha anche cercato di farle capire che trova ingiusto farle pesare l’aver scambiato quattro chiacchiere con un amico.

Successivamente in stanza da letto Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono ritrovati a parlare e lei ha ammesso con timidezza di volere per sé tutte le attenzioni: “Io sono una persona possessiva anche in amicizia”. Daniele sembra essere compiaciuto da tutte queste attenzioni e sembra non dispiacergli il fatto che Oriana si mostri gelosa. A fare da mediatrice al confronto Sarah Altobello e anche grazie a lei gli animi si sono smorzati. (VIDEO DISPONIBILE QUI) Come si evolverà la situazione al GF Vip?