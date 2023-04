NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Amici 22

Amici 22 – il duetto tra Piccolo G e Federica

Nella scuola di Amici 22 sono tante le amicizie nata, ma anche gli amori. Tra questi ultimi ad appassionare i fan del talent è la reazione, per esempio, tra Federica e Piccolo G. Lui è stato eliminato dopo la seconda puntata del Serale e prima di andare via le ha lasciato un dolce biglietto e il suo zainetto. Durante l’appuntamento del 15 aprile anche la cantante è stata costretta a lasciare la scuola più famosa d’Italia e ha così avuto modo di ricongiungersi con il suo fidanzato.

A Verissimo poi proprio Federica ha svelato che dopo Amici 22 non aveva ancora visto Piccolo G e che si sarebbero incontrati durante questa settimana. E quel momento è finalmente arrivato, come mostrato dai social. I due hanno caricato alcune storie su Instagram in cui si sono filmati insieme, l’uno accanto all’altra, sorridenti e felici. Breve clip che ha fatto il giro del web e ha emozionato i fan della coppia.

Ma non è finita qui! Perché Federica e Piccolo G di Amici 22 hanno fatto sapere che c’era una piccola festicciola in corso, con tanto di torta a loro dedicata. E non solo. I due cantanti hanno avuto anche la brillante idea di mettersi a cantare insieme. Nel video diffuso sul web vediamo Giovanni (questo il nome di battesimo del ragazzo), suonare la chitarra, mentre intona il suo brano “Acquario”. Ad accompagnarlo Federica con la sua meravigliosa voce. Un duetto questo che ha fatto spiccare, ancora una volta, il talento dei due cantanti di Amici 22.

Anche in questo caso il momento ha fatto il giro dei social e ora a gran voce i fan ne chiedono un duetto, magari su un brano inedito. E chissà che i due ex allievi della scuola di Amici 22 non possano presto accontentarli.

