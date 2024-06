Andiamo a scoprire qual è stata la reazione di Nicole Murgia dopo essere stata tirata in ballo nel gossip sul presunto flirt di Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri.

La reazione di Nicole Murgia

Negli ultimi giorni i fan del Grande Fratello sono stati messi al corrente di un’indiscrezione relativa a Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri. Si vociferava infatti che si trovasse all’estero in vacanza con un’ex vippona dell’ultima edizione del GF Vip.

Qualche ora dopo sul web è cominciato a circolare il nome di Nicole Murgia ma nessuno dei diretti interessati aveva ancora parlato. Le cose sono cambiate in queste ore durante la trasmissione radiofonica di Turchese Baracchi “Turchesando“. Come riporta anche il sito Isa e Chia, infatti, la conduttrice ha rivelato di aver sentito al telefono l’attrice, che però ha preferito non intervenire direttamente:

“Mi ha detto che avrebbe difeso e difenderà questa bellissima cosa che le è accaduta da tutto e tutti. Non la utilizzerà per fare gossip. Io la conosco e so che è una persona perbene. […]”.

Questa quindi sarebbe stata la reazione di Nicole Murgia al gossip che si è diffuso nelle ultime ore. In sostanza ha voluto mantenere il riserbo e di conseguenza dovremo attendere di capire che cosa sta effettivamente accadendo. La cosa certa è che a parlare è stata Anita Olivieri, la quale ha smentito di aver avuto contatti con l’ex Edoardo da diversi mesi:

“Il soggetto di cui parli non lo sentivo dal 10 settembre. Mai visto pali. Mai visto altro fino al momento in cui gli ho scritto io qualche giorno fa per informarlo di questioni legali. La cosa si è poi interrotta quando il messaggio è stato recepito. Io non credo gli convenga dire nulla.

Purtroppo non ha un passato che gli permette di diffondere ulteriori cazz*te oltre a quelle che fa raccontare in giro a gente trova. L’ho visto una volta scappare da dietro una struttura per non incontrarmi. Oltre a questo nient’altro”.

Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi del caso.